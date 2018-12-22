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同學家長當面嗆：送什麼爛東西！媽心痛曝「兒子躲樓梯口大哭」

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▲▼耶誕節,交換禮物,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不少人對耶誕節的第一反應是交換禮物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

又到了交換禮物的季節，不只朋友間會趁聚會時玩一回，學校、公司也會辦活動應景。一名媽媽在《爆怨公社》表示，兒子的美語班要玩交換禮物，為此買了一個很喜歡的娃娃、相信同學也會喜歡，沒想到竟然被一名家長當面罵「這麼爛的東西也敢拿出來送」，難過的躲到樓梯口大哭，不少網友都覺得這名家長太誇張，「家長當著小朋友的面前罵，很糟糕的身教」、「沒水準的家長」。

原PO表示，美語班的交換禮物預算在200元以下，兒子就挑了一個很喜歡、覺得很可愛的貓咪布偶，也非常期待活動到來，沒想到活動結束後打電話給她說「被對方家長罵」，兒子介紹貓咪材質很好很柔軟，對方竟嗆「送這什麼爛東西啊！這麼爛的東西也敢拿出來送」。

▲▼兒子的禮物被同學家長嗆爛東西。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲兒子的貓咪玩偶被嗆是「爛東西」。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO心疼表示，兒子當下說很受傷、躲在樓梯口大哭，「他本來要跟對方家長說，如果您不喜歡，可以還我，我跟你再交換，可是他沒說，他的心真的很受傷。」她只能安慰兒子，交換禮物不一定能抽到自己想要的，無論喜不喜歡都要說謝謝，對方沒家教也不要計較，「你很棒，沒關係，今天你的態度，氣度都是對的，媽咪很高興，你這樣做真的很好，你長大了。」

原PO雖然跟兒子這樣說，但還是很生氣，「怎麼這樣對小孩子講這種話，沒腦沒家教是嗎？」得知罵人家長送的禮物後更是無語「送一本筆記本+筆+橡皮擦，這樣是有多好，你媽啦！」對此網友表示，「200元還想拿到什麽？貪心的人」、「交換禮物本來就只是心意和樂趣」、「這隻我女鵝也有耶！摸起來很舒服啊」、「對方希望抽到iphone xs max256啦」、「沒品的家長，說這樣的話好丟臉喔⋯⋯」。

▲▼兒子的禮物被同學家長嗆爛東西。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼原PO氣炸，網友則是傻眼「對方家長沒水準」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼兒子的禮物被同學家長嗆爛東西。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：爆怨公社,交換禮物,耶誕節

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