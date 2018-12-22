影／冬至「開財運」5撇步大公開！硬幣疊桂圓、湯圓放床頭...

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「冬至」是24節氣之一，這一天白晝最短、黑夜最長，古時候把它列為大節日，有「冬至大如年」的說法。除了傳統習俗要吃湯圓之外，民間也流傳不少利用冬至「轉運財運」方法。風水專家謝沅瑾表示，最近如果覺得自己運氣不太好的人，只要好好把握冬至這天，將「開運5撇步」做好做滿，就可以輕鬆迎來好運，就連財運也會跟著滾滾來。

▲ 冬至除了吃湯圓，還有其他「開運小撇步」。（圖／CFP）

謝沅瑾在臉書發文說明，冬至這天上午，家家戶戶都會煮湯圓祭拜神明，中午準備豐盛飯菜祭拜祖先，這稱為「祭冬」。不過除了單純煮來吃，也可以把湯圓黏在家中的器物上，這麼做除了有犒賞家中器物的意思外，也有祈求「出好丁」的吉祥意義，稱為「餉耗」，台語又稱「糊圓仔丁」。

▲ 風水專家謝沅瑾在臉書分享冬至的湯圓習俗。（圖／翻攝自Facebook／謝沅瑾命理/民俗文化研究中心）

謝沅瑾也表示，其實只要在冬至完成「開運5撇步」，就能在未來一年收穫好運氣，事事順利：

1.吃湯圓

冬至首先絕對要記得做的就是吃湯圓，因為湯圓也象徵「團圓」，一碗吃下去，新的一年將會更加圓滿如意。

2. 在床頭放生湯圓

如果想祈求新的一年圓圓滿滿，還要記得在房間的床頭上放一碗生湯圓。

3. 生湯圓祭拜神明

同樣的，也可以將一碗生湯圓放在大門門口、窗戶、櫃子或是桌子，以此祈求神明保佑家人平安健康又圓滿。

4.湯圓祭拜祭祖

在一家團具開心享用湯圓之餘，別忘記在家裡的神桌上，也擺上一碗湯圓祭祀祖先，以此向祖先們祈求保佑一家後代子孫。

5.硬幣疊桂圓

準備4個小碟子，每個碟子裡面分別疊上3枚硬幣，接著在4個小碟子的正中央放上1顆桂圓，祈求家人新的一年都能增添「貴人運」，在貴人的提拔下一切都能順順利利。



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