陰陽轉換！冬至4食物、2招「轉運祕法」大公開　吉時快喝發財水

▲陰陽轉換「冬至大如年」，22日為北半球黑夜最長之時。（圖／翻攝RAMMB）



生活中心／台北報導

中央氣象局副局長鄭明典指出，今年冬至點落在台北時間22日清晨6點23分，太陽直射南回歸線，從衛星看，日、夜分隔區斜向南方。「冬至」是北半球白晝最短黑夜最長之時，古代被當作大節日，有「冬至大如年」的說法，塔羅牌老師艾菲爾特別大公開「冬至轉運」2招祕法，可以喝發財水迎接來年旺財運。

台灣未於北半球，當太陽剛好直射在南迴歸線（又稱冬至線）上，使得各地氣候也會進入最寒冷「深冬」階段，是俗稱的「進九」，之後太陽慢慢向北回歸線轉移，台灣也從冬季接近春季。古人相當重視冬至，古代帝王都要祭天，認為過了冬至，白天就會一天天變長，「冬至一陽生」，陽氣回升，是節氣循環的開始，也是一個吉日，應該慶賀，被視為最重要的節氣之一。

台灣冬至通稱冬節，最主要的民俗是搓湯圓祭拜家中諸神和地基主，冬至吃湯圓有團圓、圓滿之意，也具有取圓以達陽氣之意，民間認為，吃過冬至湯圓代表「長一歲」。

▲冬至吃湯圓可轉運。（圖／CFP，下同）

塔羅牌老師艾菲爾也特別在臉書公開「冬至轉運祕法」，直指2019年犯太歲的生肖豬、虎、蛇、猴，和農曆初生在1、4、7、10月的人，可透過陽氣轉旺的冬至，幫自己2招轉運。

第一招，冬至時將168元放入紅包袋，放在住家大門內側門框上或門口地墊下，一直到明年1月13日（臘八），再拿起來，可以幫自己旺財運，接著再放到錢包中當一整年的開運物。

第二招，冬至當天寫下3個願望在紙條上，放入紅包袋，配合許的願望塞進助運物品，若想整年順利，可以放生肖的三合貴人翡翠、水晶，求財則放貔貅、金蟾；求姻緣可放紅繩。紅包袋封口擺在枕頭下，同樣擺到臘八再拿起來，或放到皮夾中。

此外，艾菲爾還有「冬至食物和轉運法」。

一、「吃雙數湯圓」：粉色、白色至少各一顆，因為紅湯圓招桃花，白湯圓招人緣。





二、「吃豬腳麵線」：子女也可以買豬腳麵線給父母親吃，因為犯太歲之年，會衝父母福分，吃豬腳麵線可盡孝道、延壽除晦氣，犯太歲的生肖自己也可以吃一碗轉運。

三、「喝發財水、買彩券」：12月22日冬至吉時是上午9點到11點，下午3點到5點。適合在吉時到銀行喝杯發財水，也可以買張彩券。

四、「吃餛飩」：餛飩代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各整壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量，對不愛讀書、學業不佳的學生一族，可在冬至當天吃一碗餛飩，代表混沌初開，增長智慧之氣。

五、 「不吵架，不鬥嘴」：冬至為陰陽二氣消長轉換之日，因此男女關係也顯得格外複雜，情侶們在這一天約會時要盡量避免爭執，至於求緍、訂婚或結婚等也盡量不要碰觸冬至日。

六，「買新鞋、新襪」：冬至又稱為敬老節，今年沒時間替雙親過節的子女們，不妨趁這一天帶父母親出外走走，添購衣物，尤其是平時與婆婆處得不好的媳婦們，趕快利用這一天送公婆一雙新鞋或新襪，有助改善婆媳間的關係。