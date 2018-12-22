富商性侵案「簡訊+畫面」證據不足　奶茶妹老公獲美檢不起訴

▲劉強東涉性侵案。（圖／翻攝自劉強東微博、達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中國大陸網紅「奶茶妹」章澤天的千億富商老公、京東集團創辦人劉強東在美國被控性侵一名21歲的中國女留學生，明尼蘇達州（Minnesota）明尼亞波利斯市（Minneapolis）檢察官21日決定不起訴。京東官方也在第一時間發表聲明。

檢方翻查監視器與相關簡訊，甚至調閱警方與受害人作證詞時拍攝畫面，都認為現階段的證據不足，無法提出任何的指控。不過檢察官辦公室也強調，不起訴劉強東，並沒有與他的「富豪」身分有關係。

至於調查內容進度為何，檢方以「不想讓被害人二次傷害」為由，不願意向媒體透露更多的細節。

根據被害人的供詞，劉強東在餐廳舉辦宴會時，邀請受害女大生出席，期間他不斷勸酒，要女方「乾杯」、「把酒喝光」，接著他載對方回家的路上，於車內上下其手、企圖性侵。

女大生最後回到自己租賃的公寓內，卻被劉強東強行闖入，脫去她身上的衣物，發生性行為「折磨4小時」。受害女大生請朋友報警、也提供相關證據，但劉強東於8月31日被捕，後來獲釋回到中國。

劉強東在微博上發表468字聲明透露，對妻子「奶茶妹」造成的巨大傷害「感到十分自責後悔」，在第一時間就已向她坦承事實，未來會盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任。

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京東官方聲明：

今天，明尼亞波利斯市亨內平縣檢察官辦公室宣布，其將不會對京東集團CEO劉強東先生提起任何指控。我們歡迎這個決定，京東集團將繼續致力於為全球客戶和合作夥伴提供最好的服務，為投資者創造長期價值。