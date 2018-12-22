幫川普築牆讓美國再次偉大　截肢愛國退役軍人「1周狂募4億」

▲科爾法奇力挺川普政府。（圖／翻攝自臉書／Brian Kolfage）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普誓言不惜關閉政府，也要興建美墨邊界圍牆。對此，退役美軍科爾法奇（Brian Kolfage）16日透過GoFundMe網站發起募款，截至22日已突破1300萬美元（約台幣4億元）大關，獲得21萬名以上的支持者捐款。不過，受到法令限制，這筆募資川普可能只能「心領」，不能真正拿到。

37歲的科爾法奇是退役空軍，在伊拉克服役期間曾獲紫心勳章，他失去右臂與雙腿。如今為了幫助川普築起2000英里長的圍牆，他發起募款活動，目標是籌到10億美元，短短幾天就輕鬆募到千萬美元以上，還有人一次就匿名捐出5萬美元（約台幣153萬元）。

科爾法奇在募款頁面寫道，選民投票給川普，讓美國再次偉大；而民主黨卻盡全力阻止該項目，並透過「政治遊戲」確保川普無法勝利。他補充，「這不是一件容易的事，但這是我們身為公民的責任。」

然而，維吉尼亞州共和黨眾議院議員古德拉特（Bob Goodlatte）認為，他雖然敬佩科爾法奇的心意，但國家不能讓公民籌備資金並說「政府會把錢花在特定目地上」。因此，川普只能感激這筆募款，無法真正收下。

▲ 科爾法奇。

科爾法奇曾經營名為「右翼新聞」的臉書粉專，今年10月遭到刪除，臉書當時說明，這些網頁內容目的是誤導大眾，並利用虛假帳戶為網站帶來流量。

《華盛頓郵報》報導，根據科爾法奇的主張，如果支持川普的6300萬人中，每人捐出80美元，便能得到這座圍牆。白宮新聞秘書桑德絲（Sarah Sanders）18日則表示，政府會尋求其他方式找到資金。

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