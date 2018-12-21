商業周刊／在地企業分享　南端絕美曙光點

▲從西川山產業道路制高點的觀景台往南望去，能看見太麻里溪的出海口，東海岸南段美景一覽無遺。（圖／商業周刊／攝影王文廷）

文／蘇曉音 攝影／王文廷

自從2000年在太麻里南迴公路旁的這片沙灘舉辦了「千禧迎曙光音樂會」後，每逢跨年到台東迎曙光成了全民最瘋狂的活動之一，因此有了「千禧曙光紀念園區」，目前還設置了「曙光紀念牆」與「曙光紀念碑」，成為打卡熱點。若不想在這人擠人，其實還有幾個景點，也很值得前往。

領路人曙光渡假酒店總經理郭大誠，是土生土長的在地人，他說：「太麻里是從排灣族語為『JaBauLi』音譯成中文，指太陽升起的地方，也就是日昇之鄉，在此迎曙光向來都是生活的一部分，但沒想到一場音樂會讓它成了最潮的跨年活動。」

小檔案＿領路人 郭大誠

現職：曙光渡假酒店總經理

經歷：國立台北商業大學兼任講師、台東縣觀光協會理事

另一個賞曙光的景點，就在園區正後方的山上，我們沿著台9線往南開車不到一分鐘，右轉進當地人稱西川山產業道路（東60鄉道）一路往上爬，來到秀山廣播電台（公視轉播站）旁的觀景台，就能享受登高望遠的感覺。待太陽躍出地平線，天色轉亮後，居然還能遠眺綠島、蘭嶼。單程近9公里的路程，走路來回約需4小時的路程，想要挑戰騎腳踏車，一路上坡相當耗費體力，需要有經驗的人帶領較安全。據說連玩家級的人，單程都得花上1小時左右才能抵達。

前往定置漁場

目睹膠筏搶灘畫面

順著山路往下，郭大誠領著我們抵達位在三和村海邊的定置漁場，這裡是台灣唯一完全使用膠筏進行海上作業的定置漁場，一天撈2次魚（通常是上午8點半與下午4點半上岸），並在旁邊的拍賣場販售，上午時段買魚的人比較少，不過漁撈長李榮豐告訴我：「早上魚種類多，漁獲量也比較大，選擇性通常比較多。」

早上8點左右，人潮逐漸湧入，除了在地居民，也有盤商、餐廳代表前來，大多數人都在拍賣場等待，但也有少數人會跑到膠筏上岸的海邊，親眼目睹搶灘畫面，然後跟著拼裝車一路狂奔到拍賣場。

拼裝車還沒停妥，買家們已迫不及待伸出手，朝車上的漁獲瘋狂搶。這季節是海鮮最肥美的時候，幸運的話能搶到旗魚、魠魚這類高單價的魚，不過我認為一年四季都能吃到的東部特有扁瓜（學名「短絲羽鰓鰺」），與秋冬特好吃的油帶魚也是我的心頭好。我也湊熱鬧搶了竹節、油帶魚等，立刻宅配回家，隔天就收到，免去煩人的細節。

體驗搶魚文化

卡好位出手別猶豫

從小就跟著家裡的長輩來這裡搶魚的郭大誠告訴我，搶魚老手都知道，來這裡買魚沒什麼撇步，首先就是要先卡位，拼裝車一到立即出手搶貨，可別三心二意，因為一轉頭，就會被其他人搶走。前後幾分鐘的光景，現場的漁獲已經乖乖的躺在每個人手中的購物籃內了。

漁撈長李榮豐說，全台各地魚貨交易都是用喊價拍賣，只有三和是用搶的，搶到魚後才排隊，依據魚種、重量、價格來付錢。這種「搶魚文化」超過30年，成為在地的一大特色。

原本在阿里山擔任製茶師的李榮豐，6年前返鄉，兩年前接手伯父的漁撈長位置後，也加進新的行銷模式，為了方便買魚貨的民眾取得最新漁訊，透過臉書粉絲頁與Line群組，傳送當日最新漁訊，也把漁場位置、漁港歷史、漁獲種類及漁船上岸時間等，主動發送出去，增加消費者對漁場的認識，無形中也是一種行銷方式。

因使用的是膠筏，能承受的海浪較小，所以風浪太大就無法出海，而且每年7月到9月，也因為颱風頻繁，加上天氣熱，海鮮不夠肥美，所以不對外營業，這段時間用來整理、維修、清洗定置魚網的設備，暑假想來搶魚，肯定會讓你撲空的。實際參與了好幾天，我才發現在這裡，「搶」是主要關鍵，像是搶好天氣、搶風平浪靜、搶灘上岸、搶買漁獲，每一個環節都得搶，可算是慢步調的太麻里生活中，唯一一個會令人腎上腺素上升的現場了。

正當我還沉浸在豐收的喜悅時，大夥兒已催促著我去吃午餐了。車子開到「和平飯店」的門口，外牆上貼著菜單，我趕忙衝上去研究，一行人卻已自顧自的往餐桌走去。

點菜訣竅傳授

菜單就在你的嘴上

郭大誠說：「在這裡，內行人點菜是用問出來的，那些制式的菜色，不能顯現這裡的特色。」菜餚一一上桌，果然在剛剛我看了半天的菜單上都沒出現，這就是太麻里風格，一定要有在地人帶路，才能吃到巷仔內的美味。

早上才從定置漁場搶來的野生紅紗魚，每隻重3公斤以上，趁新鮮宰殺、切塊，大塊的加點薑、蔥、醬油、糖等做成紅燒，小塊的則用來煮湯，一濃一淡的調味，配上超夯紅藜飯，在地風味展現無遺。

來到這裡，郭大誠推薦必吃司曼寧（編按：特指「日本禿頭鯊魚苗」，司曼寧排灣族語為se ma ning，是小魚之意），最常見的吃法是煎蛋，但是夠新鮮就會生食。我照著他的建議，用一片生洋蔥舀起一堆司曼寧，淋點蒜頭醬油，加點山葵，直接送進口中，卡滋卡滋的聲音，有南瓜子的口感，而嗆辣感又把我拉回現實，鮮美海味與鹹辣風味，意外的有獨特的和諧感。

想要品嘗當地山產，不妨跟著郭大誠的腳步走進「曙光渡假酒店」，自助式小火鍋特定設置了「太麻里野菜區」，每日由農夫直送的野菜，新鮮看得見。來這裡清清腸胃，也把城市的煩憂清除，是另一種度假的享受。

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