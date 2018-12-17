只睡5小時開200km趕台東！醫「支援偏鄉醫療」卡車陣：希望南迴快好

▲原PO發願支援偏鄉醫療，被網友讚爆。（圖／翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

偏鄉醫療資源不足，許多醫師都會自發性的前往支援。一名男醫師便在臉書社團「爆怨公社」PO文指出，他下班睡不到5小時便驅車趕往台東開刀，途中因管制塞了很久，希望未來南迴可以順利開通，讓支援更輕鬆快速。網友看完也分讚爆，「感謝有你，幫助了很多需要幫助的人」。

該名男醫師指出，他當初發願，決定持續支援偏鄉醫療，因此對方得知他要到台東開刀時，都會將所有的刀集中日期，但他前一晚才開刀到凌晨2點，短短5小的睡眠加上車程，也稍微讓他吃不消。

▲台東的醫院有不少手術等著原PO。（圖／翻攝爆怨公社）



他認為，偏鄉醫療應該要先解決交通的問題，不然以他這次開了200公里的路程，卻因路口管制而耗掉許多時間，「希望南迴趕快蓋好通車～不要每每東部居民生病都是在比命長還是路長～那我也可以輕鬆點，不要在到處支援了XD」

網友看完紛紛大讚，「謝謝您的付出，今天的正能量」、「堅持初衷辛苦了~身體要顧好」、「辛苦了！真心希望南橫會通路了」、「謝謝您的愛與奉獻 辛苦了❤️」、「看了就知道是整整一天的刀，加油」，還有網友也願意出一份力說，「仁醫，辛苦了 如果有需要時我願意在我有空時，無酬幫您開車，減輕您的疲憊」。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆怨公社）

