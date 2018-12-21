停車惹殺機！3和事佬反遭「碎酒瓶」爆轟　臉縫10針「腹部開洞」送醫

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地方中心／高雄報導

大寮區20日晚間發生一起因為停車糾紛，而引發的鬥毆事件。警方初步了解，受害的3人分別是地方耆老莊男、莊男員工邱男、調解委員會委員，而3人因前去協調糾紛，反倒遭工廠老闆娘、員工拿鐵棍、玻璃瓶攻擊，導致莊男臉部遭酒瓶割傷縫了10餘針、邱男的腹部則遭酒瓶刺傷急救，而調解委員則是手部遭割傷。

▲員警高舉槍枝控制鬥毆場面。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方初步了解，該起案件發生在20日晚間，位於大寮區的某間由3戶人家共用的庭院，而事情起因是因為，其中1戶製作玻璃門窗的家庭工廠將車輛停在庭院入口，被另外一戶要求移車未果後，請來了地方調解委員會的委員及地方耆老莊男及莊男的員工邱男到現場調解。怎料，3人才剛到場就遭到毆打。

工廠老闆娘先是拿鐵棍追打，工廠員工又拿玻璃瓶敲擊莊男頭部，玻璃瓶破碎後，還殘忍的將酒瓶插進莊男的左臉內，而一旁的邱男看到莊男被砍，隨即從兇嫌後方抱住他，想要阻止他繼續攻擊，但兇嫌抓狂將邱男壓在地上，再持碎酒瓶猛刺邱男腹部3次。警方獲報到場後，高舉槍支警戒控制現場。

警方初步將3名傷者送醫，並將老闆、老闆娘、1名員工帶回，但傷者家屬不滿的表示，當時工廠老闆找來多名青少年前來助陣，而現場目擊者稱警方放走數名參與圍毆的青少年。對此，林園分局大寮分駐所表示，此案偵辦中，後續會對外說明。

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