非自用遊艇營運彈性擬放寬　可載不特定乘客、不限同團同港進出

▲近年遊艇活動普及度顯著提升，遊艇登記數量已有1,636艘。（示意圖／貿協提供）

記者周湘芸／台北報導

近年遊艇活動普及度顯著提升，因應產業發展及經營型態需要，交通部航港局將修正「船舶法」，將非自用遊艇名稱修正為「營業用遊艇」，並開放可搭載不特定乘客、不限同團同港進出及開放遊艇多元營業方式，預計本月陳報交通部。

根據航港局統計，國籍遊艇登記數量（含自用與非自用）由2013年的129艘，成長至今年11月底的1,636艘。遊艇與動力小船駕訓機構由2022年9家，增至目前17家；遊艇駕照數由2013年一等6張、二等1,750張，至今年11月底已達一等2,145張、二等30,272張，成長幅度達18倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

航港局也說，全國專供遊艇靠泊的專屬泊區已由2022年18處，至今年12月擴增為26處，席位數由1,138席增至1,437席，預計2026年遊艇專屬泊區數將達28處，席位數增至1,537席。另有79處漁港提供可由漁船及遊艇共同使用的非專屬泊區。

航港局表示，非自用遊艇是指整船出租或以其他有償方式提供特定之人，從事娛樂活動的遊艇，目前正辦理船舶法修正檢討作業，研議將非自用遊艇修正為「營業用遊艇」，並開放營業用遊艇可搭載不特定乘客、不限同團同港進出及開放遊艇多元營業方式，同步強化船舶監理、公共安全與保險機制。

修法後，營業用遊艇將從過去的「包船給某一組人」，變成不限定特定客人，且不一定要整團旅客從同一個港口出發或回港，讓業者有更大的經營彈性。

航港局說明，因應國內遊艇產業發展及經營型態需要，為有效提升載客安全及營運秩序，此次修法是參考英國紅旗遊艇章程（Red Ensign Group Yacht Code）B部分規定，將非自用遊艇修正為「營業用遊艇」，針對開放營業用遊艇多元彈性的經營型態，在不從事客船運送行為前提下，朝開放娛樂活動角度檢討修正，讓遊艇業者可以清楚依循。

航港局表示，目前非自用遊艇登記註冊數為354艘，修法後開放營業用遊艇可搭載不特定乘客、不限同團同港進出及開放遊艇多元營業方式，並同步加強營業用遊艇監理檢查機制。

航港局指出，此次修法透過加強營運管理及安全分級、開放多元彈性經營方式等面向明確規範，進一步完備法制規定，促進遊艇產業多元發展，相關條文草案預計本月陳報交通部。

另外，台灣港務公司也說，考量業者興建遊艇泊區投資成本高、興建期長等因素，已研訂商港區域遊艇泊區獎勵方案，將於行政程序完備後儘速辦理後續推動事宜。