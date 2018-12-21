華為員工重「狼性文化」　任正非：規則不應該成為一種障礙

▲任正非創辦的華為已成5G通訊科技的領導者。（圖／CPF）

大陸中心／綜合報導

華為的版圖近年來迅速擴張，目前已是通訊產業的領頭羊。在創辦人任正非的領導下，「狼性」一直在員工們的血液中奔流，這讓華為快速發展，卻也陷入風波不斷的困境。任正非在給全體員工的E-mail中也承認，「或許是因為過去只根據員工贏得的業務來評估他們。」

▲任正非（左）之女孟晚舟（右）在華為擔任副董事長兼首席財務官。（圖／翻攝自華為官網、CFP）

根據《紐約時報》，華為員工近年來被指控，賄賂政府官員以贏得在非洲的業務、抄襲美國競爭對手的原始碼，甚至在華盛頓州貝爾維尤的T-Mobile實驗室，「竊取機器人的指尖」；孟晚舟甚至被美國指控為了公司在伊朗的業務，犯下銀行詐欺罪。

在2015年表示，作為公司赦免計畫的一部分，數千名員工已承認，從財務資料造假到行賄等一系列違規行為，且華也加強了對員工不當行為的防範。一封在2016年寄給全體員工的E-mail中，任正非承認許多員工「沒有注意內部規則和控制」。在近日的一封電子郵件中，他更說，「執行內部標準很重要，但這不應該成為一種障礙。」

報導引述多名華為員工表示，任正非是解放軍工程師退役，這讓華為內部一直奉行軍事價值觀，員工的工時極長，公司甚至鼓勵他們，只要對公司有利而非自肥，「他們可以不遵守一些規範」。

任正非曾任解放軍工程師（圖／達志影像／美聯社）

對此，華為發言人在一份E-mail聲明中說，華為要求所有員工每年都要學習並簽署商業行為準則。「指導方針的核心是按照所有當地法律法規行事的原則，」 發言人凱利(Joe Kelly)說。「如果發現員工違反了這些準則，公司會採取果斷行動，包括立即終止僱傭關係。」