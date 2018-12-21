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蘇啓誠被檢討「以死明志」　謝長廷曾說要幫忙討公道

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▲▼駐大阪代表處處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

▲前駐大阪代表處處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

政治中心／綜合報導

今年9月初日本關西機場因強颱關閉，我國駐日辦事處遭網友批評未妥善處理，導致滯留的台灣旅客只能搭乘大陸駐日使館的巴士脫困，引來各界砲轟，駐大阪代表處處長蘇啓誠疑因不堪罵聲於住處上吊輕生，讓駐日代表謝長廷「不禁掉下悲痛的眼淚」，並多次喊話要幫蘇啓誠討公道。不過，蘇啓誠遺孀卻指出丈夫並非死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。

關西機場因颱風影響，上千台灣旅客受困，隨後傳出大陸駐大阪領事館派出專車協助轉運，更有民眾爆料求助於我大阪辦事處要求代訂旅館卻遭冷語相待，讓辦事處連日飽受各界罵聲，許多憤怒網友湧入謝長廷臉書，痛批「幫不了台灣人」。

風波越演越烈，駐大阪僅2個月的蘇啓誠選擇在住處輕生，謝長廷則坦言，自己得知消息的第一時間，「震驚之外，也不禁掉下悲痛的眼淚！」到北海道支援時，就看到同仁因為委曲，一邊工作一邊眼眶泛紅，還擔心會不會出事，沒想到還是犧牲一位文官的寶貴生命，並強調會替蘇啓誠追查，還他一個公道。

事後則有一份疑似由我駐大阪辦事處給外交部電報的檢討報告曝光，稱「由於大陸籍旅客眾多，大陸駐阪人員確有派員前往泉佐野車站關切。本處未派員前往車站或港口關心國人，讓國人有感，難辭其咎。」、「本處欠缺高度警覺心，未即時派員前往關心、慰問致遭批評，本處將以此為教訓，今後將採取更積極、主動作為，讓國人感受到政府的關心。」

結語中則說，「本處因未能及時提供滿意協助，指責本處同仁服務態度不佳，輿論趁勢大肆撻伐，嚴重損及鈞部形象及政府整體信譽，本處蘇啓誠處長未能採取適時、適切對應措施，深感有愧職守，願坦然受處。」

當時，外交部不願多做評論，只強調已多次呼籲特定媒體自重，勿持續消費此一不幸事件，並對外界無端指控深表遺憾。

日前全案最新調查結果，當初發文造謠的網友「GuRuGuRu」，警方根據發文IP循線找到是名台北大學游姓男大生，雖然游男否認，但警方不採信仍將他函送南投地院審理。法官審理後認為，該篇文章雖造成極大輿論壓力，但對當時人在台灣的民眾而言，不足以使人心生畏懼或恐慌，和法規中「足以影響公共之安寧者」的要件不符，裁定不罰。

謝長廷也在臉書上表示，游男向法院承認沒有打電話給辦事處，「真相大白，一切都是造假。會議前，我們特別為蘇前處長默哀一分鐘，願他安息」，但感嘆即便真相大白，蘇前處長遺書也説遭受外界批評甚為痛苦，還是有網友及文章主張他曾公開説過「大阪辦事處有錯，大阪應該道歉」的話，才是造成蘇前處長的死因云云，但他當時明明針對媒體詢問時是回應，「如果說要道歉要看哪一點嘛，大阪辦事處如果有錯，那大阪應該道歉。但是外交部在查嘛」。

謝長廷說，他在9月臉書發文時，早已表示要「承受大家憤怒的出口」，怎麼可能推責給大阪。如今真相大白，也經認證沒有這通打到大阪辦事處的電話，當然也沒有辦事處人員態度不佳之情事。這點也應該要還給第一線工作的外交人員一個公道。

而今，蘇啟誠遺孀透過《東森新聞》聲明，表示丈夫絕無絕無憂鬱症，且並非死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志，另也說明，「家屬手中有保留其手機之通聯記錄及手寫遺書，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。」

據了解，外交部當時確實考慮將蘇調職、扣考績處份等，但後來蘇啓誠輕生，這項懲處案內容也緊急喊卡。外交部21日則指出，對於日本關西燕子颱風風災所衍生的事件，以及蘇處長的離開，外交部與國人同樣悲痛、遺憾。對於蘇處長家屬的心情及表達，外交部充分理解並表尊重，也呼籲外界停止炒作或對相關訊息進行臆測，希望社會各界還給家屬一個平靜的空間。

針對媒體報導外交部原定對蘇處長進行懲處、調職，甚至評定駐處同仁考績丙等，外交部鄭重聲明，絕非事實。

外交部強調，在關西機場事件後，已立即針對強化急難救助機制召開系列會議並進行改革，確認急難救助範圍，防止急難救助機制的濫用，以保障同仁與國人權益，並確保悲劇不致再度發生。

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關鍵字：外交部,謝長廷

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