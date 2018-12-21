王毅到訪前夕　印外館處因「違反簽證」要求60陸籍專家離境

▲大陸外交部長王毅（左）訪問印度，與印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）會晤。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

就在大陸外交部部長王毅參訪印度前夕，印度外國人管理處依「違反其商務簽證的有關規定」，要求「太平洋網絡技術公司」將60名陸籍專家遣返回國；不過接到命令的公司認為，這項決定「極端、不合理且獨斷專行」，若要求專家回國，將影響公司業務，甚至導致工廠停產。

根據《環球時報》報導，被要求「送回」大陸專家的「太平洋網絡技術公司」母公司位於香港，公司負責人19日前往孟買高等法院時，質疑印度外館處要求60名大陸專家「立即離開印度」的通知。

▲有印度專家分析，中印兩國關係目前被認為處於「歷史最好時期」。（圖／視覺中國）

上訴書中，太平洋網絡技術公司指出，這些通知「極端、不合理且獨斷專行」，侵犯平等待遇和正常開展業務的權利，過去兩年，公司接受外國專家指導一直是「不可或缺的行業規範」。

根據了解，這些專家將前往兩家工廠，培訓當地工人「如何有效操作複雜機器，和在生產線上發現機器故障等」工作，目前只少有6位「簽證仍在期限內的」專家被迫離境。太平洋網絡技術公司表示，如此一來，將影響業務操作，甚至導致工廠停產。

當地分析人士指出，印度政府以「簽證問題」要求這些陸籍專家離境，從法理上沒有問題，但事件發生的「時機」是在王毅訪印前夕，耐人尋味。中印兩國關係目前被認為處於「歷史最好時期」，高層互訪不斷。不過，12月印度5個邦選舉結果顯示，人民黨大敗，一些民族主義者批評政府「對中國太軟弱」。在這種背景下，不排除是印度政府拿小問題「開刀」，顯示對中方的強硬立場，為2019年的大選拉票。