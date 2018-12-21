逼死蘇啓誠？男大生造謠被肉搜　父憂網路霸凌求藍委幫忙

▲蘇啓誠輕生，關西機場造謠者「北大系草籃球校隊」身分曝光。圖片經變色處理（圖／翻攝自PTT）。

政治中心／綜合報導

有關前駐大阪辦事處長蘇啓誠輕生，日前全案最新結果，警方已根據發文IP循線找到當初發文造謠的網「GuRuGuRu」，是名台北大學游姓男大生，儘管法官審理後裁定不罰，但其身分曝光，游父擔心兒子遭到網路霸凌，希望南投選區的國民黨立委馬文君能幫忙。對此，馬文君表示，游父的確有連絡他，游男這段期間受到很大壓力，因此尋求協助。

今年9月初日本關西機場因強颱關閉，上千台灣旅客受困，隨後傳出大陸駐大阪領事館派出專車協助轉運，更有民眾爆料求助於我大阪辦事處要求代訂旅館卻遭冷語相待，讓辦事處連日飽受各界罵聲，許多憤怒網友湧入謝長廷臉書，痛批「幫不了台灣人」。

風波越演越烈，駐大阪僅2個月的蘇啓誠選擇在住處輕生，當初發文造謠的網友「GuRuGuRu」成眾矢之的，警方日前根據發文IP循線找到是名台北大學游姓男大生，雖然游男否認，但警方不採信仍將他函送南投地院審理。法官審理後認為，該篇文章雖造成極大輿論壓力，但對當時人在台灣的民眾而言，不足以使人心生畏懼或恐慌，和法規中「足以影響公共之安寧者」的要件不符，裁定不罰。

據《蘋果日報》報導，游男身分曝光後，游父因憂心兒子遭到網路霸凌，向馬文君求助。馬文君說，因當時蘇啓誠家屬並未出面澄清輕生原因並非假消息，加上當時游男人確實在大阪機場，所以相信他並非惡作劇，現在法院判決也出爐，希望還游男一個安靜的空間。

蘇啓誠遺孀近日透過《東森新聞》聲明，表示丈夫絕無絕無憂鬱症，且並非死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志，另也說明，「家屬手中有保留其手機之通聯記錄及手寫遺書，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995