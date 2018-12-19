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環中路飆15秒！他自撞橋墩翻車「喔～喔」　導航吐一句…網：太諷刺

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環中路飆15秒！駕駛自撞橋墩翻車「喔喔」　語音吐一句…網：太諷刺。（圖／翻攝爆料公社）

▲駕駛在環中路狂飆，全被行車紀錄器拍下。（圖／翻攝爆料公社／下同）

網搜小組／綜合報導

一名駕駛在台中市西屯區環中路狂飆，加速15秒後自撞翻車，他驚呼「喔～喔～」，結果導航剛好冒出一句話。網友聽完直呼「好諷刺」、「只有我覺得最後面很好笑嗎」。

有網友18日深夜在「爆料公社」臉書社團分享一段40秒行車紀錄器影片，時間顯示14日中午12時24分，只見駕駛左轉進環中路後，行駛在中線車道開始加速，引擎聲也愈來愈大聲，加速15秒後突往內切，撞上中央分隔島和台74快速公路的水泥柱。

駕駛翻車後畫面瞬間天旋地轉，車內不斷傳出劇烈碰撞聲，他頻頻發出「喔～喔喔～」的聲音，緊接著導航語音說「前方有測速照相」。

▼駕駛翻車前，車內的吊飾也不斷搖動擋到行車紀錄器鏡頭。

環中路飆15秒！駕駛自撞橋墩翻車「喔喔」　語音吐一句…網：太諷刺。（圖／翻攝爆料公社）

▼有網友說，駕駛前方有車想閃車，「沒想到速度快時，轉向跟平時不一樣才自撞。」

環中路飆15秒！駕駛自撞橋墩翻車「喔喔」　語音吐一句…網：太諷刺。（圖／翻攝爆料公社）

對此，許多網友表示，「測速說前有測速照相，好險你省一筆了」、「好諷刺，哈哈，影片最後還有測速照相提醒，還沒到車已經先翻了」、「只有我覺得最後面很好笑嗎？『前方有測速照相』，連想照一張的機會都沒有了」、「看到他撞了，我就放心了」、「漂亮，沒害到別人」、「自撞...沒撞到他人...算功德一件」、「太紓壓惹吧」。

也有網友說，「奇怪，明明是前方有車想閃車，沒想到速度快時，轉向跟平時不一樣才自撞不是嗎？怎麼一堆人說直直開。」

▼行車紀錄器拍下駕駛翻車後在駕駛座的畫面。

環中路飆15秒！駕駛自撞橋墩翻車「喔喔」　語音吐一句…網：太諷刺。（圖／翻攝爆料公社）

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關鍵字：環中路,台中,爆料公社

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