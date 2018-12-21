「逼死蘇啟誠」　他斷言：就是民進黨政府、謝長廷

▲駐大阪代表處處長蘇啟誠。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書）



政治中心／綜合報導



我駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺過世將滿百日，蘇的遺孀昨發聲明強調蘇的遺書內容並未談到假新聞造成的壓力，而是在完成上級交代的檢討報書後，開會前一天，表明「不想受到羞辱」遺言，以死明志。對此，台北市議員當選然羅智強21日在臉書發文表示，逼死蘇啟誠的，不是「輿論」，不是「假新聞」，就是民進黨政府、就是駐日代表謝長廷。

羅智強說，這世界上有二種鱷魚。第一種鱷魚，吃了人不掉淚！另一種，吃了人還假裝掉淚。而大阪代表處蘇啟誠處長的輕生，可看到民進黨政壇，充斥著這第二種鱷魚。一群「會掉淚的鱷魚」，吃人不吐骨頭就算了，吃了人，還大喊善哉慈悲、切莫殺生。可鄙可惡，令人憤怒！

羅說，現在，事實真相已大白：「蘇啟誠9月14日被發現在住家自縊身亡，原本隔日是駐日代表謝長廷預開關西機場事件檢討會，而蘇的自殺原因是前一日接到外交部一通電話，這通20幾分鐘電話內容是外交部告知蘇關西機場事件懲處內容，包括蘇被調回外交部、記一小過，並「預告」大阪辦事處全館人員今年度考績丙等。這讓蘇無法接受，印證家屬今聲明指稱蘇在開會前一天，表明『不想受到羞辱』之遺言，以死明志。」