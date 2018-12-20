法軍「續留敘利亞」打擊IS！國防部長：恐怖主義的根還在

▲法軍將續留敘利亞，參與多國聯軍打擊伊斯蘭國（IS）的行動。（圖／路透社，示意圖。）

國際中心／綜合報導

在美國總統川普宣布美軍將撤離敘利亞之際，法國的歐洲事務部長洛瓦索（Nathalie Loiseau）在20日表示，法軍仍將參與多國聯軍在敘利亞打擊伊斯蘭國（IS）的行動。國防部長帕利（Florence Parly）也表示，IS戰士的勢力雖然已遭削弱，但尚未從敘利亞消失，他們必須繼續戰鬥以徹底消滅殘餘勢力。

綜合外媒報導，洛瓦索在接受CNews電視台訪問時指出，法軍目前當然還是留在敘利亞，她更強調，「打擊恐怖主義的行動尚未結束，聯軍的確在敘利亞取得重大進展，但戰鬥仍持續中，我們會繼續戰鬥。」

報導更指出，身為美國為首的聯軍一分子，法國已派出戰機駐紮在約旦，並在伊拉克境內與敘利亞交界的地帶部署砲兵部隊，另外更派出了地面特種部隊。

川普19日在推特上發布影片指出，「美軍已經在敘利亞打敗伊斯蘭國（IS），是時候讓約2000名的美軍士兵回家了。」言下之意暗示美國很快將從敘利亞撤軍。

法國國防部長帕利也在推特發布影片回應川普，他在影片中表示，伊斯蘭國（IS）的「根還存在」，必須要透過武力徹底擊潰殘存勢力。