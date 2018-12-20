再現「911」！加拿大20歲男涉7項恐攻罪　美法院判40年徒刑

▲一名20歲的加拿大男子因涉7項恐怖行動，早判處40年徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

國際中心／綜合報導

一名來自加拿大密西沙加市（Mississauga）的20歲男子巴納薩維（Abdulrahman El Bahnasawy）2016年遭指控犯下7起恐怖攻擊事件，並和伊斯蘭國（IS）成員合謀在紐約地鐵和時代廣場（Times Square）放置炸彈，試圖創造下一個911事件。儘管巴納薩維的父母強調他患有精神疾病，容易受到激怒才犯下罪行，最後美國法院仍判處巴納薩維40年徒刑。

Abdulrahman El Bahnasawy was found guilty of plotting to attack Times Square and the New York subway https://t.co/9ogoBrPJYS — CBC News (@CBCNews) 2018年12月19日

綜合外媒報導，巴納薩維2年前曾向美國一名中間人聯繫運送製作炸彈的材料，而那名中間人的真實身分是聯邦調查局（FBI）秘密特務，後來在巴納薩維家庭旅行途中正式進行逮捕行動。據了解，在炸彈攻擊失敗前的幾個月，這名特務一直和巴納薩維及2名共犯聯絡。共犯分別是生活在巴基斯坦的19歲美國公民（Talha Haroon）和菲律賓原住民沙利克（Russell Salic），都在美國境外被捕，等待引渡中。

▲2001年發生的911事件，至今仍然是美國人民的噩夢。（圖／CFP）

美國司法部指出，巴納薩維已取得製造炸彈的材料，計畫在2016年中進行恐怖攻擊，包括引爆地鐵、炸毀時代廣場，並在演唱會中對平民大規模掃射。美國律師柏曼（Geoffrey Berman）表示，巴納薩維已在地鐵系統的地圖上，標示了炸彈的放置地點，顯示極有可能實施計畫，試圖製造下一場「911」。

巴納薩維曾被診斷出患有雙極性情緒疾患，從14歲起就吸毒成癮。他的父母表示，巴納賽維就是個生病的男孩，容易受到激怒而做出瘋狂行為，也會憂鬱到想自殺，部分責任也該歸咎於IS的招募人員和情報人員不斷的施壓。

▲每年的9月11日，美國各地會舉辦911事件追悼會。（圖／路透社）

巴納薩維4月份在判決聽證會上向法院提交一份長達24頁的自白書，為自己的行為道歉，想要遠離毒品、戰爭和暴力，希望法官能夠再給一次機會。巴納薩維總計被控有7項和恐怖主義有關的罪行，最後法院裁定處以40年徒刑。