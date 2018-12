再現「911」！加拿大20歲男涉7項恐攻罪　美法院判40年徒刑

▲一名20歲的加拿大男子因涉7項恐怖行動,早判處40年徒刑。(示意圖/免費圖庫pxhere)

國際中心/綜合報導

一名來自加拿大密西沙加市(Mississauga)的20歲男子巴納薩維(Abdulrahman El Bahnasawy)2016年遭指控犯下7起恐怖攻擊事件,並和伊斯蘭國(IS)成員合謀在紐約地鐵和時代廣場(Times Square)放置炸彈,試圖創造下一個911事件。儘管巴納薩維的父母強調他患有精神疾病,容易受到激怒才犯下罪行,最後美國法院仍判處巴納薩維40年徒刑。

Abdulrahman El Bahnasawy was found guilty of plotting to attack Times Square and the New York subway https://t.co/9ogoBrPJYS