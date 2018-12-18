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「身上5000元↓情緒不穩」她問帶多少錢才安心　網哀怨神回笑翻

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▲錢,新台幣,百元鈔,千元鈔,五百元鈔。示意圖。（圖／記者林冠瑜攝）

▲有人說，「身上超過1000塊現金會沒有安全感」。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

您出門都帶多少錢呢？一名女網友發問，「我想知道你們身上要多少錢才會有安全感，我身上要是少於5000就會出現極度沒安全感，外加情緒不穩。」對此，其他人的答案都不一樣，「最少10萬在身上」、「除非要加油，不然都300、400」、「在台灣少於5000就沒安全感，回大陸從不帶錢」。也有人神回笑翻眾人。

原PO近日在「爆廢公社二館」臉書社團的發文引起熱烈討論，她並貼出有兩張1000元紙鈔的照片。有網友笑說，「妳現在應該非常沒有安全感，因為圖片只有兩張」；原PO回「真的，極度恐慌」。

其他人則分享自己的想法，「上班帶3000、放假7000，其它在銀行」、「基本身上放6000，低於1000會恐慌」、「 一卡在手，所以好像沒什麼差」、「我是身上超過1000塊現金會沒有安全感，現金不見就整個月吃土了啊」、「帶太多會沒安全感，如果掉了就心痛死，都帶1000以內，用到完再放錢在錢包」。也有人哀怨神回，「我不在乎身上有多少錢才會沒安全感，反正我根本沒有錢。」

一名女網友則說，「在台灣少於5000就沒安全感，回大陸從不帶錢，帶手機即可。」她被問到原因則解釋，「在大陸年輕人很少會帶錢了，手機掃一下就可以了。」

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關鍵字：爆廢公社,現金

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