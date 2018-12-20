讚雙城論壇「收穫很多」　周波離台喊話：歡迎來上海

▲雙城論壇上海市政府訪問團返回上海,上海市常務副市長周波（中）。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

2018台北上海雙城論壇今天在台北舉行，主論壇結束，上海方代表常務副市長周波參訪台北市政後，下午三點半搭機返滬，面對等候多時的大批媒體，周波步入登機門前微笑揮手致意，直呼「辛苦了，感謝大家」，並喊話「歡迎來上海」，認為雙城論壇收穫很多。

雙城論壇2010年由時任台北市長郝龍斌發起舉辦，至今維持「一年台北、一年上海」的兩地互辦模式，2015年台北市長柯文哲為延續論壇，率團赴上海參加雙城論壇，九年來兩市透過雙城論壇平台，簽署33項合作備忘錄，「兩岸一家親」論述，更成為柯任內年年舉辦雙城論壇的關鍵。

本屆雙城論壇上海方由排名第一的副市長周波率135人來台與會，台灣方面250人參加，人數創下歷屆之最，周波亦為柯任內大陸層級最高的與會官員，以「循環經濟」為主題，並就公共住宅、大健康、環保、文化等領域舉辦分論壇。

▲雙城論壇上海市政府訪問團下午參訪健康公宅日照中心與長者共餐。（圖／記者李毓康攝）

▲雙城論壇周波20日下午不公開行程抵達大稻埕，參觀新芳春茶行，在博物館內了解茶文化。（圖／記者陳政錄攝）

周波一行19日中午抵台後，依序赴興隆公宅、大溝溪生態治水園區、內湖台北創新實驗室、台達電等地參訪，晚上在圓山大飯店出席北市府歡迎晚宴；今天上午參加主論壇後，周波等政府代表團赴松山健康公宅了解北市長照經驗、大稻埕新芳春茶行體驗茶文化，接著抵達松山機場登機返滬。

步入機場登機門前周波面帶笑容，似乎未受滿檔行程和論壇場外抗議風波影響情緒，雖因台灣國成員抗議導致原定機場受訪臨時取消，但周波面對記者喊話腳步仍稍作停頓，簡短回答問題，直言「大家好，辛苦了，感謝大家」，向現場人員喊話「歡迎來上海」，並認為雙城論壇收穫很多。

▲上海市常務副市長周波向媒體揮手致意，腳步稍作停頓簡短回答問題。（圖／記者李毓康攝）

在稍早受訪時，周波曾提及對於居住、長照、養老，和城市垃圾處理、經濟創新發展等，兩市面臨許多相似的問題，有許多值得借鏡、互相學習的地方，譬如興隆公宅完善的配套措施、治水園區生態運用，以及健康公宅善用公共空間，造福銀髮族等，和垃圾不落地、行政結合民間力量的做法。