低調新娘苦勸省一點！老公耳邊風「結婚狂噴60萬」　網驚：這女人要珍惜

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名準新娘最近和未來老公籌備婚禮，包括典禮、喜餅、婚紗照等，林林總總粗估要60萬元以上，這位他們來說負擔不小，所以她不斷勸對方省一點，但先生就是講不聽，認為反正一輩子才一次，兩人也因此有了小爭執，她不禁感嘆，「結完了婚，沒有了錢，這一點意義都沒有。」

女網友在爆怨公社po文表示，她和母親講好，娘家給的聘金20萬之後會退還，而這筆錢可以先讓他們籌備婚禮，但先生堅持不肯收；而且他們家親戚不多，她也沒打算請太多之前的同學、朋友，結果對方留了10大桌，還選每桌15000元的菜色。

準新娘接著說，「婚紗拍完看了1次之後，n年也不會拿出來的，結果他還是花了快10萬元去拍婚紗照，其他婚攝、婚禮現場佈置、喜餅等，我粗估就要花超過60萬元以上。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

由於丈夫家境不能說很好，一次要拿出那麼多錢，讓她十分煩惱，她抱怨道「怎麼講要他不要花那麼多錢都不聽，他覺得反正一輩子就一次，之前拍婚紗照就已經有點吵架了，結完了婚，沒有了錢，這一點意義都沒有。」

對此，網友們紛紛回應，「難得有女人腦子是清楚的」、「妳是好老婆」、「有錢在身邊還是實際點」、「娶到妳真是幸福，婚前就開始精打細算」；不過也有不少人留言緩頰，直說「其實妳未來老公很疼妳，擔心妳是為了省錢而讓自己一生一次的回憶抱有遺憾吧」、「他是真心想給妳一個完美的婚禮，只是妳傾向現實面」。

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