天兵阿公想抽菸「請空服員關燈」！乖孫傻眼　網笑翻：還好沒開窗

▲初次帶阿公出國，結果鬧出笑話。（圖／翻攝自爆怨公社）

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一名網友表示，近日帶阿公出國玩，由於阿公是第一次出國，所以有行前教育，公共場所一律都不能抽菸，而且會有禁菸標誌。不料上飛機後，菸癮犯了的阿公竟跟空姐說「把（禁菸）燈關起來」。網友看完全都笑翻「阿公也太可愛了」、「好險阿公沒叫空姐開窗戶」。

原PO在《爆怨公社》透露，行前教育大多OK，老人家只有對抽菸這條比較模糊，他在出發前有提醒阿公不能在公共場所抽菸，還給阿公看禁菸標誌長什麼樣子，「我說阿公你看懂了嗎？阿公說懂了啦（很煩的感覺）」。

▲機上都會有此標誌，提醒禁菸，記得繫安全帶。（圖／翻攝自爆怨公社）

結果起飛到一半，阿公突然把空服人員較叫過來，對方問「有什麼需要服務的地方嗎？」阿公說「你把頭頂上這個禁菸的燈關起來」，空服人員又問「為什麼要關起來？」原PO無奈表示「我阿公竟然說我要抽菸啊」。

PO文一出，大批網友紛紛笑說，「阿公那A架古錐」、「阿公很聰明欸，還知道燈關起來就可以抽煙」、「家有一老，如有一寶」、「阿公有記得行前教育有圖案不能抽所以請空服員先收起來啊」，還有人表示，幸好阿公不是坐靠窗位，「好險阿公沒叫空姐開窗戶」。

▲網友安慰原PO「至少阿公有記得禁菸標誌」。（圖／翻攝自爆怨公社）