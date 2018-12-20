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社會 社會焦點 保障人權

「打110喊救命」警破窗衝上樓　「一家三口都在睡」警遭求償

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記者游芳男／宜蘭報導

警方無辜被搞烏龍！宜蘭羅東警分局公正派出所，19日清晨4時接獲一名自稱是郭姓女子110報案她正遭家暴、下藥，且受困於屋內有生命危險。警員火速到場敲門、按鈴半個多小時無人應門，為救人，會同當地里長及消防分隊人員破窗進入。結果是被謊報擺烏龍。

▲羅東警分局公正派出所長吳俊毅，說明救人為先才緊急破民宅窗，且一定究辦謊報。（圖／記者游芳男翻攝）

▲羅東警分局公正派出所長吳俊毅，說明救人為先才緊急破民宅窗，且一定究辦謊報。（圖／記者游芳男翻攝）

無辜的薛姓屋主說，他事後求償卻被拒，但警方20日澄清，雙方溝通過程有落差導致，會協助屋主先行修繕，事後也會追查報案人並求償費用或協助屋主國賠事宜。

羅東警分局表示，19日清晨4時7分接獲勤務中心轉報，一名郭姓女子聲稱遭家暴、下藥，並明確指述地點位在羅東鎮樹人路一處民宅內，警方隨即派遣公正派出所陳姓、黃姓警員前往查看，過程中也持續與郭女透過電話聯繫，因郭女氣若游絲，加上警方在該地址按門鈴、敲門多時都無人回應，因郭女聲稱人在屋內，擔心郭女安危，立刻找來當地里長並會同消防隊人員，依警察職權行使法第26條授權，進行破窗進入屋內，並逐層搜索。警員上到3樓時，在房間才見薛姓屋主一家3人在睡覺。

薛姓屋主表示，當時被警方嚇了一大跳，警方雖當下說明原委後，但他否認認識該女，也未與人發生糾紛，不知為何會有人謊報。警方之後再撥打該手機號碼，即關機無人接聽。他因住家鐵窗遭破壞，損失約萬元，事後要向警方請求賠償，警方一度不賠償，還要他找誤報的人去處理，認為警方作法太誇張。而事後他向派出所主管瞭解後，警方願意先行賠償、修繕，他也不願再追究，但認為警員應再加強法律教育。

羅東警分局20日澄清指出，因當下情況緊急且一再與報案人透過電話確認，而報案人也向警方表示人受困屋內，經會同當地里長、消防隊後，擔心人員安危，最後決議破窗。至於傳出警方不願賠償說法，是雙方溝通上認知差異，會協助屋主先行進行修繕，事後會再依報案電話，追查該女子確實身份，通知她到案說明，釐清案情。若經調查後女子確為謊報，恐涉及誣告罪嫌，最重會面臨1年以下有期徒刑，警方將依法送辦。

ET快訊
謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」
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關鍵字：羅東警分局,家暴,謊報,烏龍破窗

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