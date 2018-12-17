迪士尼公主乳房缺一邊！　義大利藝術家作畫反家暴、鼓勵乳癌治療

▲義大利當代藝術家帕隆博以迪士尼公主為主角，創作乳腺癌主題插畫呼籲重視癌症治療。（圖／翻攝自IG／alexsandropalombo）



實習記者陳妙津／綜合報導

迪士尼公主們的故事結尾通常是「幸福快樂的日子」，但是現實中的女性卻往往必須面對許多問題，義大利當代藝術家帕隆博就以公主們作為主角，結合家暴、乳腺癌等議題，希望喚起大眾的反思意識，鼓勵女性勇於為自己發聲。

義大利插畫家帕隆博（Alexsandro Palombo）素以使用鮮豔色彩傳達諷刺藝術而聞名，並熱愛拿時尚名人、知名卡通人物開刀，比如讓辛普森家庭身穿囚服，一臉愁容的站在奧斯威辛集中營前，呼籲人們勿忘納粹大屠殺等。近期他推出「倖存者」及「家暴迪士尼公主」兩系列新作，將家暴與乳腺癌議題融入插畫中，希望能鼓勵女性們面對困境。

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▲「倖存者系列」（Survivor series）希望鼓勵患病女性能勇於積極面對乳腺癌治療。

「倖存者系列」（Survivor series）以12個知名女性卡通人物為主角，畫出她們罹患乳腺癌後，進行手術切除乳房的樣子。雖然這些卡通人物的切除部位並不相同，不過一樣的是她們自信展現身上縫線的態度，並配戴上象徵乳癌防治的粉色絲帶，顯得豁達又美麗。帕隆博表示，由於家人也曾飽受乳腺癌折磨，因此有感而發，希望透過插畫作品鼓勵患病女性積極治療，仍有許多人願意陪伴外，也希望這些女性即使沒有乳房也能比以前愛自己。

另一個「家暴迪士尼公主系列」（Disabled Disney Princesses）則是揭露童話般的婚姻可能包裹著醜陋的罪惡。畫中原該幸福美滿的迪士尼公主們被打得鼻青臉腫，表情哀戚，她們有得拿著自己過去美麗的模樣，有的則是拿著譴責王子家暴的肖像，蓋上懦夫（COWARD）一字。帕隆博希望鼓勵在家暴中隱忍的婦女們不畏懼外在眼光，勇於為自己發聲爭取權利，不要為了害怕或自卑而姑息加害者們。

不過習慣以大膽手法為女性發聲的帕隆博也曾引起爭議，過去他曾將好萊塢女星照片畫上鼻青臉腫的「家暴妝」，創作「打破沉默系列」（Break The Silence）為反家暴發聲，但卻因為沒授權就使用照片而惹議。不過帕隆博本人則堅稱這是種藝術行為。

▼「家暴迪士尼公主系列」（Disabled Disney Princesses）則鼓勵女性遭遇家暴時能勇於為自己發聲。



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