5周年砍妻脖子斷一半　惡男發影片給岳母：她死是我的鬼

▲李磊用刀把老婆脖子砍斷一半。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

河南省商丘市的一名姜先生近日對媒體透露，老婆的妹妹王平（化名）在結婚5周年時遭到妹夫李磊（化名）殺死了，李磊不但打電話給岳母謝女士「我殺了妳女兒」，還把案發現場的影片傳過來。他說，影片裡王平的脖子被砍斷一半，岳母看見當場就昏了。

根據《上游新聞》報導，姜先生表示，王平和李磊在結婚5周年時到江蘇省昆山市住，沒隔幾天岳母接到李磊電話，「我把你女兒殺了」，案發現場的影片非常可怕，王平的脖子被砍斷一半，不只岳母昏倒，正在懷孕的老婆看見妹妹慘樣也差點流產。姜先生表示，李磊還說「王平生是我的人，死是我的鬼，我已經報警了，會為王平償命」。

▲李磊有家暴前科。（示意圖／CFP）

據悉，王平今年23歲，約17歲就和比她大3歲的李磊辦結婚儀式，但今年才正式領證，婚後育有4歲、2歲共兩個孩子，過去李磊多次對王平家暴，事後總說「以後不會了」，但也只是空頭支票，下一次只會打更兇。王平也曾經提出離婚，可是李磊放話「離婚就殺你全家」，怕連累家人也考慮孩子，王平才一忍再忍，沒想到發生憾事。

從公安機關給的《鑑定意見通知書》來看，死者右頸部總動脈、頸外靜脈、頸內靜脈與上腔靜脈離斷引起失血性休克。李磊被逮後，家人希望能藉由協調私了，還透過村委會告訴王家「願意賠償30萬（約台幣130萬元）」，且希望王家給「諒解書」。

不過姜先生說，王平生前說過「李磊經常上網搜尋如何殺人不償命、怎麼買到槍」，事發後李磊與家人甚至沒有一個道歉，他也從沒聽過給30萬賠償金的說法；王平父母則說，「我們不要求任何賠償，不接受任何調解」，只希望兇手殺人償命，能被判死刑。