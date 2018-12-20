尖石山區驚見男屍「頭身分離」！　疑遭山豬啃到剩白骨

▲失蹤多日的羅男被發現陳屍於尖石工寮旁，羅男屍體遭嚴重毀損、頭和身體甚至已分家。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石山區出現段頭屍！一名羅姓男子，18日被民眾發現陳屍在尖石山上的一處工寮旁，只是這具屍體右側已經遭動物啃食的剩下白骨、左側也遭屍蟲啃咬，最驚悚的是屍體的頭部竟然已經與身體分離，整具屍體嚴重毀損腐爛，無法判斷死因。由於附近民眾指稱近日常發現有山豬出沒，新竹縣警方也已報請檢察官相驗以釐清死因。

▲警方發現在工寮附近有山豬挖掘過的痕跡。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方指出，75歲的羅男平日在山上務農，大約兩三周前羅男的家屬曾因無法聯繫上羅男而到警局報失蹤，只是沒想到18日卻有民眾報案表示一處工寮旁發現羅男的屍體。羅男被發現時，大體右側有遭動物啃咬的痕跡，手臂、身軀、大腿也幾乎被吃得只剩白骨，羅男左側遺體雖有衣服包覆的地方，部分雖保有部分血肉，只是因曝曬多時又遭到屍蟲腐蝕，羅男的頭顱與身體竟已分離，非常嚇人。

▲羅男屍體遭嚴重毀損、頭和身體甚至已分家。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣尖石鄉代表當選人高忠正指出，羅男失蹤這幾個禮拜，他與尖石分駐所的警員山搜好幾天都沒找到，沒想到18日時一名打獵的民眾，在放陷阱準備獵捕山豬時，意外看見羅男頭與身體分家的畫面，嚇得連忙下山通知他，他報警後與也與警察一同上山搜尋，不過由於獵人太緊張，第一天記錯位置，大家無功而返，隔天又再去類似的地點搜尋，果然順利找到羅男的遺體，這才揭發這起失蹤多時的命案。

▲工寮附近被發現羅男的手機等物品。（圖／記者陳凱力翻攝）

當地民眾表示，羅男死亡的工寮附近常有很多山豬出沒，懷疑羅男有可能生前遭山豬攻擊，收傷或死亡後才被山豬啃食，而羅男平日以務農維生，住在工寮的隔壁村，至於為何倒臥在別人工寮前，高忠正則認為有可能被野獸攻擊跑來求救。



警方表示，根據現場判斷，附近有多處疑似山豬挖出的坑洞，不排除羅男生前遭到野獸攻擊，或是死後遭動物啃食，且現場也未有可疑人士出沒，羅男身上財物也都還在，初步排除人為因素。羅男家屬接到警方連絡後，也從穿著確認屍體是失蹤多時的羅男，同時也在工寮內發現羅男的手機，警方預計20日報請檢察官相驗釐清死因。