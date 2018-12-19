「大學姐」林筱琪選後失業　徐巧芯嘆：沒入府是柯的損失

▲「大學姐」林筱淇經常在節目上替柯文哲辯護，但選後驚爆失業。（圖／林筱淇提供）



記者林彥臣／綜合報導

柯辦「大學姐」林筱淇不論選前選後都經常在政論節目上，替台北市長柯文哲做政策辯護，雖然外界都將她視為接替觀傳局長的熱門人選，但是她在18日晚間她在臉書自爆將離開柯市府，請大家幫忙找工作，也因此引發各界的各種聯想。對此新科台北市議員徐巧芯則在PTT上對林筱淇失業發表評論。

徐巧芯在PTT政黑板回應一則題為《給我林筱琪是市政人才的證明》的文章指出，對於有人說林筱琪可以繼續當評論員這件事分享，除了「資深媒體人」以外，當沒有了「頭銜」，基本上上節目的機會會越來越少，最後也當不成什麼政治評論員，簡言之，被邀請上節目是因為頭銜帶來的「代表性」，沒有了這個代表性以後通常不會再有人邀約，至於「資深媒體人」為何可以？就要看與媒體高層、政治高層的關係，以及是否能夠長期有各方陣營的內幕消息。

徐巧芯再評論林筱淇的能力，擔任柯辦發言人的能力「大家有目共睹」，未來如果沒辦法進市府「連我都覺得可惜」，比起透過父親的關係進到觀傳局後來當上局長的陳思宇，「我更敬佩在電視上全力為了自己的老闆拚搏的林筱淇」。

徐巧芯指出，經常聽到很多人覺得在政論節目上的發言人只是具有選戰宣傳功能，更重要的是背後的幕僚，「但我不這麼想」，在前線的人都是賭上了自己的政治生命、形象，還要忍受不同意見者的刻薄批評，以及自己要是失言或表現不佳而來的風險，他們絕對不比那些在背後運籌帷幄的大幕僚輕鬆。

▲徐巧芯認為沒讓林筱淇入府是柯文哲的損失。（圖／記者吳銘峯攝）



徐巧芯說，「我不敢說認識林筱淇很深」，不過就幾次的節目同台，沒有太多私交；也對於柯市府是什麼原因目前沒打算讓她入閣沒有太多評論興趣，每個團隊本來就很多要考慮顧慮的面向，外人或許不一定很清楚，「但純粹就我在政論節目上看到的她的表現做評論——或許她並不是一個很擅於交際八面玲瓏的人（但她又不是政治人物出身也很正常），但她的表現有目共睹，沒讓她有發言人的頭銜繼續替柯文哲發言，絕對是柯的損失」。

網友對徐巧芯的評論表示，「用了，就說是政治酬庸，不用，就說是被當北七」、「大學姊能力絕對會被看見，祝福」、「別鬧了，局長要上議會被質詢，林的專長沒問題，問題是會在議會要跟藍綠議員舌戰然後卡預算嗎嗎？」、「其實好聚好散最重要，也祝福大學姐未來能有更好發展」、「希望事情能有轉圜,至少檯面上需要有大學姐代表白色上政論」。