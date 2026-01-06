「川普不挺和平獎得主」內幕曝光　CIA報告揭反對派1劣勢

▲馬杜洛被捕後，川普與原政權的副總統合作，而非反對派領袖。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國中央情報局（CIA）一份評估報告顯示，馬杜洛失去政權之後，其政府內部的忠誠高官，最具備維持國內政治穩定的能力。知情人士指出，這份文件是川普決定支持委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），而非反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）的原因之一。

該消息起初由《華爾街日報》獨家揭露，而2名知情人士已於5日匿名證實報導內容。他們表示，總統川普聽取了這份CIA評估報告的簡報，內容也與其國安團隊分享。

川普政府目前正與羅德里格斯合作。白宮拒絕證實上述報導，新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）僅回應，「總統川普定期聽取簡報，了解國內外政治動態。總統與其國安團隊正做出切實可行的決定，確保委內瑞拉最終符合美國利益，並成為一個更有利於其人民的國家。」

▲馬查多似乎未獲川普政府支持。（圖／路透）

58歲的馬查多因挺身對抗馬杜洛，獲頒2025年諾貝爾和平獎。2024年7月的大選中，她遭法院剝奪參選資格，轉而支持另一名候選人龔薩雷茲（Edmundo González），並且獲得壓倒性勝利。不過，馬杜洛無視民意，自行宣布勝選並殘酷鎮壓示威者，馬查多被迫展開躲藏的生活，龔薩雷茲也逃往西班牙尋求政治庇護。

《華爾街日報》消息指出，馬查多去年12月從委內瑞拉逃往挪威領獎時，美國政府似乎涉入其中，不僅引薦專門從事撤離行動的私人承包商，還有2架美軍F-18戰機在其渡海航線附近盤旋。

不過，委國行動落幕之後，川普似乎對於跟馬查多合作的可能性興趣缺缺，3日稱「她在國內既沒有支持度，也缺乏足夠的尊重。」