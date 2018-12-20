拿出2030年皺紙證明　時空旅人：暴風雪摧毀美國、川普再獲大位

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YouTube「Apex TV」頻道經常訪問多位時空旅人，一名男子諾亞（Noah）自稱從2030年穿越回來，他說，美國2019到2020年會面臨多場災難，包括中西部城市發生慘烈的暴風雪。他還補充，現任總統川普2020年會再度連任，「這不是我的意見，都是事實。」

影片中，諾亞的臉部被打上馬賽克，聲音也經過處理，他拿出揉皺的紙，聲稱這來自未來的圖書館。他提到，明年1月開始，美國民眾會頻繁看到不明飛行物（UFO），接著2月會發生歷史上最大規模的暴風雪，許多城市被摧殘。

至於2020年誰拿下總統大位？諾亞回答將由川普連任。他還斷言，牧師馬丁路德金恩（Martin Luther King）的孫女會成為2028年的美國總統，雖然孫女現在才10歲，並不符合候選人的資格，但他說未來選總統的門檻會降低，給予更多年輕人權利。

▲諾亞語氣堅定。（圖／翻攝YouTube／ApexTV）



諾亞自稱曾在政府單位工作，並被派往到2030年進行秘密任務，隨後因為一些負面原因而被解僱。他說，自己的使命就是向大眾揭示時空旅行的真實性，這總被掌權者隱瞞並在背地裡偷偷使用。

不過，網友對此評價兩極，紛紛留言「是看太多電影了嗎」、「我從未來觀看這部影片」、「每隔幾個月，這些時空旅人就會跑出來」。

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