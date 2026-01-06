　
國際

韓第一夫人金惠景訪中！首見彭麗媛曝「我是狂粉」　茶敘氣氛融洽

▲▼金惠景、彭麗媛5日在北京人民大會堂福建廳出席茶敘。（圖／達志影像／newscom）

▲金惠景、彭麗媛5日在北京人民大會堂福建廳出席茶敘。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明訪中期間，其夫人金惠景昨（5）日在北京人民大會堂福建堂，與中國國家主席習近平夫人彭麗媛進行茶敘，兩位第一夫人首次正式會面，交流文化與社會公益議題。金惠景表示，希望韓中文化交流能持續進行，而彭麗媛則對此表示肯定，雙方氣氛親切融洽。

根據《韓聯社》，金惠景與彭麗媛此次會面，正值李在明與習近平的高峰會談期間，兩人在人民大會堂一樓福建堂出席茶敘，展開友好交談。這是兩位第一夫人的首次正式面對面會晤，過去習近平去年11月前往南韓慶尚北道慶州市出席APEC峰會時，彭麗媛並未隨行，故此次相見格外受矚目。

彭麗媛在會面時首先對金惠景表達感謝，回憶2014年與習近平訪問南韓，提及當時造訪了美麗的昌德宮後夜遊東大門市場，對韓國人熱情好客的性格留下深刻印象。金惠景則笑道，當時原本期待彭麗媛隨行習近平訪韓，沒能相見讓她感到些許遺憾，如今在北京見面感到非常高興，並自曝，「自己一直是彭麗媛的粉絲」。

會談過程中，兩人也談及韓國文化與美食。金惠景提到，彭麗媛對韓國美食和文化的關注在國內引起熱議。彭麗媛則回應「我喜歡吃大醬湯」，並談到曾品嘗李在明送給習近平的慶州皇南麵包。金惠景補充，當時習近平稱讚「很好吃」後，該麵包店一度大排長龍。

▲▼南韓第一夫人金惠景、中國第一夫人彭麗媛。（圖／達志影像）

▲南韓第一夫人金惠景、中國第一夫人彭麗媛。（圖／達志影像）

兩人還在藝術背景上找到共鳴。彭麗媛曾學習聲樂，金惠景則精通鋼琴，彭麗媛表示因此感到親近。

金惠景也透露，周圍曾有人建議她與彭麗媛進行合演，氣氛相當和諧。金惠景進一步提到，彭麗媛曾於2006年在首爾參與中韓歌謠交流活動，並希望類似文化交流活動能持續舉辦。彭麗媛回應，「這是好建議，我認為鄰國間應多加交流」。

此外，兩位第一夫人也交換對女性、兒童、身心障礙者等社會弱勢群體的關注，並表示將共同努力，持續推動相關公益活動。南韓青瓦台副發言人安貴朎在書面簡報指出，茶敘過程氣氛溫暖友好，充分展現韓中兩國在文化與社會公益領域的合作潛力。

李在明回憶「共同抗日」歷史　尊重一個中國

李在明回憶「共同抗日」歷史　尊重一個中國

雙方回顧韓中作為近鄰的歷史淵源，提及共同抗擊日本軍國主義的過往，並就深化戰略合作夥伴關係、加強經貿與新興產業合作交換意見。

李在明、習近平密談4小時　解禁限韓令仍成謎

李在明、習近平密談4小時　解禁限韓令仍成謎

日氣象廳：小心未來1周再有震度5強地震

日氣象廳：小心未來1周再有震度5強地震

逗笑習近平！李在明拿小米手機「嗨玩自拍」

逗笑習近平！李在明拿小米手機「嗨玩自拍」

三星掌門人李在鎔逛北京商場 詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

三星掌門人李在鎔逛北京商場 詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

