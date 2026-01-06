　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

稱中國是重要近鄰！李在明回憶「共同抗日」歷史：尊重一個中國

▲▼中國國家主席習近平、南韓總統李在明談及中韓兩國「共同抗日」的歷史。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平、南韓總統李在明談及中韓兩國「共同抗日」的歷史。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明受邀赴中進行國是訪問，昨（5）日下午在北京人民大會堂與中國國家主席習近平進行會談。雙方回顧韓中作為近鄰的歷史淵源，提及共同抗擊日本軍國主義的過往，並就深化戰略合作夥伴關係、加強經貿與新興產業合作交換意見。李在明重申尊重中國核心利益、維持尊重「一個中國」立場。

中國官媒《新華社》隨後發布會談公報，韓媒報導指出，內容並未觸及北韓（朝鮮）相關議題。習近平指出，他與李在明已兩度會面並完成互訪，顯示雙方高度重視韓中關係。他強調，作為朋友與鄰居，兩國應加強往來與溝通，中方始終將對韓關係置於周邊外交的重要位置，並維持政策的連續性與穩定性。

▲▼南韓第一夫人金惠景、中國第一夫人彭麗媛。（圖／達志影像）

▲南韓第一夫人金惠景、中國第一夫人彭麗媛。（圖／達志影像）

習近平表示，中韓兩國雖在社會制度與意識形態上存在差異，但長期以來相互成就、共同發展，未來應延續此一傳統，增進互信，尊重彼此選擇的發展道路，並在照顧對方核心利益與重大關切的前提下，透過對話妥善處理分歧。

習近平也指出，中韓兩國經濟高度連結，產業鏈與供應鏈深度融合，應進一步擴大共同利益，在人工智慧（AI）、綠色產業與銀髮經濟等新興領域創造更多合作成果。

在國際局勢方面，習近平提到，當前全球局勢更加動盪，中韓在維護區域和平與促進全球發展上肩負共同責任。他回顧80多年前兩國付出巨大民族犧牲、共同戰勝日本軍國主義的歷史，強調今日更應攜手捍衛二戰勝利成果，維持東北亞和平穩定，並共同反對保護主義、實踐真正的多邊主義。

▲▼南韓總統李在明高度重視恢復韓中關係。（圖／路透）

▲南韓總統李在明高度重視恢復韓中關係。（圖／路透）

李在明則表示，韓中是近鄰，兩國關係歷史悠久，曾共同對抗日本軍國主義侵略，並感謝中方長期保護韓國在中國境內的獨立運動舊址。他指出，建交以來雙方在多領域合作成果豐碩，韓方高度重視對中關係，盼以新年首場元首外交為契機，鞏固韓中關係全面恢復與發展的趨勢，在求同存異的基礎上深化戰略合作夥伴關係。

李在明強調，南韓尊重中國的核心利益與重大關切，並堅持「一個中國」立場。他指出，雙邊經貿合作對兩國經濟社會發展均產生正面效益，期待把握中國未來發展規劃帶來的機遇，推動務實合作取得更多成果，同時加強人員交流與多邊協調，為全球繁榮發展作出貢獻。

會談結束後，兩國元首共同見證並簽署科技創新、生態環境、交通運輸及經貿合作等領域共15份合作文件（MOU）。

01/04 全台詐欺最新數據

381 1 2710 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

李在明、習近平密談4小時　解禁限韓令仍成謎

李在明、習近平密談4小時　解禁限韓令仍成謎

南韓總統李在明受邀訪中進行國是訪問，昨（5）日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平進行90分鐘會談，並共同出席長達2小時的國賓晚宴，前後互動時間超過4小時。

日氣象廳：小心未來1周再有震度5強地震

日氣象廳：小心未來1周再有震度5強地震

逗笑習近平！李在明拿小米手機「嗨玩自拍」

逗笑習近平！李在明拿小米手機「嗨玩自拍」

三星掌門人李在鎔逛北京商場 詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

三星掌門人李在鎔逛北京商場 詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

即／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

即／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

日韓要聞南韓李在明習近平北京人民大會堂抗日軍國主義

