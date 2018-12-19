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花蓮美食發威！新一代團購霸主　免百元吐司打趴最強雞腿排

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2018團購美食年度銷售榜出爐（圖／愛合購提供）

▲今年團購美食冠軍由花蓮的胖叔叔烘焙檸檬吐司奪下，一天限量300條。

記者洪菱鞠／台北報導

年度最夯團購美食出爐，今年排行榜TOP 10可以說是大洗牌，根據社群團購網愛合購最新公布名單，僅3家去年也有進榜之外，其他皆換了店家坐坐看，尤其花蓮美食最厲害，一次有2家名店擠進TOP 3，首次奪下冠軍的吐司更把去年最強雞腿排擠到第2，一條免百元的檸檬吐司，至少要等半個月才能吃到。

愛合購統計站內1～11月銷售金額後，發表了年度10大團購美食排行榜，今年冠軍和季軍都是來自花蓮的烘焙名店，首次奪下冠軍的胖叔叔烘焙，以招牌檸檬吐司吸粉無數，不過店家採每日接單現做，一條售價75元，每天限量300條，因此團購下單後至少得等半個月至1個月，不是想吃就能立即吃到。另外，季軍TOP王子洋公館，招牌羅宋麵包使用日本赤穗天鹽、契作小麥製作，麵包超大一個宛如棒球手套，最高紀錄周銷3,162個。

2018團購美食年度銷售榜出爐（圖／愛合購提供）

▲來自花蓮的TOP王子洋公館，羅宋麵包在團購市場維持高人氣多年。

去年年銷42萬片、坐穩冠軍的大成黃金脆皮雞腿排，這次雖然退居亞軍位置，不過人氣還是很旺，今年最高紀錄曾一週賣出3.1萬片，而且經常賣到缺貨，有不少人現在一但發現雞腿排有現貨，就乾脆大量訂購囤起來，一次買就是上百片。

今年的團購美食排行榜有2名新面孔，包括第4名來自桃園的海哥，原本是在桃園開設小餐館，後來收起店面改攻線上團購，賣的是超大份量芋頭米粉鍋，內含芋頭籤、肉絲、蝦米、調味料、高湯及米粉，只要丟下鍋加熱就能上桌，每鍋250元，深受婆婆媽媽喜愛，最高紀錄一週賣出1900多鍋；第5名則是有20多年歷史的港式酒樓新葡苑，主打用料實在的招牌大廚蘿蔔糕。

2018團購美食年度銷售榜出爐（圖／愛合購提供）

▲團購第4名是來自桃園的海哥芋頭米粉。

2018團購美食年度銷售榜出爐（圖／愛合購提供）

▲知名港式酒樓新葡苑攻進網購，在團購市場人氣很旺，招牌的蘿蔔糕成為今年團購第5名。

第6、7名為超夯甜點，分別是亞尼克菓子工房的生乳捲跟豆穌朋泡芙，兩家甜點的團購價可以打到76折左右，因此在網路團購買氣旺；桃園的益康黃金泡菜從團購起家，今年重回榜單奪下第8名；第9名由總舖獅的蠔油粉絲煲拿下，第10名是板橋的排隊名店豐園包子，都是銅板美食。

愛合購創辦人張國俊分析，由於國內L型消費現身，中產階級的消費信心變弱，消費變得保守又務實，儘管團購已經是主打便宜、省錢，但從銷售數據可以發現，超愛揪團的軍公教、上班族以及婆婆媽媽今年特別精打細算，像是甜點蛋糕等療癒但非必須的食品回購率下降，比如原本每個月買一次蛋糕，現在可能拉長到1.2～1.5個月，能餵飽肚子的商品成為今年的團購主力，例如麵包、生鮮食品、方便料理銷售都很亮眼。

張國俊也表示，今年花蓮的吐司及羅宋麵包分居冠軍、季軍，顯示宅經濟發威。由於花蓮人口較少、交通不便，不少美食業者為了拓展財源，都將商品擺上網路販售，好山好水的花蓮給人安心的形象，因此消費者對於花蓮的美食商品信心指數高，樂得揪團訂購，也因此出了不少像胖叔叔烘焙及TOP王子洋公館的團購名店。

【2018團購美食排行榜TOP 10】

1、胖叔叔烘焙-檸檬吐司　　　　　　　
2、大成集團-黃金脆皮雞腿排　　　　
3、TOP王子洋公館-赤穗天鹽酥烤羅宋　
4、海哥-芋頭米粉　　　　　　　　　　
5、新葡苑-大廚蘿蔔糕　　
6、亞尼克菓子工房-生乳捲
7、豆穌朋-泡芙
8、益康泡菜-黃金泡菜
9、總舖獅-蠔油粉絲煲
10、板橋豐園-招牌鮮肉包

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關鍵字：團購美食,愛合購,胖叔叔烘焙,吐司,大成,雞腿排

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