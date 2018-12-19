前瑞芳偵查隊長林國雄涉貪獲判無罪　基隆地院：檢方證據不足

▲ 前瑞芳警分局偵查隊長林國雄涉貪獲判無罪，基隆地院：檢方舉證不足。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局前偵查隊長林國雄，利用管理義勇警察分隊業務機會，在2016年涉嫌購買茶葉、海鮮禮盒、虛報餐會等名目，向義刑中隊請領了9萬4640元，遭基隆地檢署依違反貪污治罪條例的「公務員利用職務上機會詐取財物罪」罪嫌起訴。經基隆地院審理後，認為檢察官舉證不足，判處林無罪。

檢察官在起訴時指出，林國雄被控2016年至2017年8月擔任新北市政府警察局瑞芳警分局偵查隊隊長期間，聘請瑞芳地區士紳約30餘名擔任瑞芳義警分隊顧問，每名顧問繳交2萬元顧問費，作為瑞芳義警分隊運作經費。

基檢認定，林國雄明知義勇警察分隊所提供給偵查隊的款項，僅限於偵查隊公務使用，仍向岳母購買比賽頭等茶1斤及茶油60瓶與罐頭塔等總價5萬8100元，向義刑中隊請款，領走5萬8100顧問費。

林國雄還拿餐會收據及自己買來送人、林又虛構舉辦餐為由，另購買海鮮禮盒，是私人委託購買的，但林國雄請款後，竟占為己有，甚至拿著非偵查隊或義勇警察分隊辦的餐費發票來請款，再領走3萬6540元顧問費。檢方認定，林利用管理義勇警察分隊業務機會，前後總共詐領9萬4640元顧問費。

林國雄審理時表示，瑞芳義警分隊屬民間社團，並非公款，也未歸入瑞芳警分局或其他公務機關的公款帳戶內，僅為私人民間財產，相關經費都由分局承辦人按規定核銷，當時義警分隊長已同意支付給瑞芳警分局10萬元作為預備金，有花費就要回填，所以拿單據向瑞芳義警分隊請款。

基隆地院審理後，根據義勇警察分隊分隊長等多人的證詞，認為檢方舉證薄弱，不足以證明林有檢方所載的無法明確犯下貪污罪，法院因此判林國雄無罪，全案可上訴。