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黃國昌擬提案「貪汙定罪政黨受罰」　網笑：藍綠不會給過

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▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者賴于榛攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者賴于榛攝）

記者林彥臣／綜合報導

時代力量立委黃國昌在臉書發文指出，近期定稿幾項法律提案，包括對管制中資、兒少保護、還有貪汙連坐政黨的提案。有網友把黃國昌幾項草案轉貼到PTT八卦板後，引發網友的討論，但普遍悲觀認為藍綠兩大黨肯定不會給過。

黃國昌臉書內容如下：

1. 針對中資透過借名等方式，掩飾隱匿投資者之真實身分或資金來源，以規避現行法律就中資投資特定事業之管制，修法強化處罰，以貫徹我國經濟市場秩序與投資交易人保護。增設《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第93條之4規定。

2. 針對父母、監護人或實際照顧兒少之人，對於兒少施以凌虐（甚且致死或致重傷）的犯罪行為，我國現行法律欠缺特別規範（目前刑法第286條之規範太過粗陋），茲參酌德國刑法第225條，修正第286條並增設第286條之1，以提昇規範密度並強化處罰。

除此之外，尚有一個新設規範仍在考慮猶豫：

「政黨推薦的公職人員當選後，如果貪污判刑確定，處罰政黨相當於其犯罪所得之罰鍰。不過，如果該貪污犯罪是由政黨主動舉發、或因政黨的協助而判刑確定，則不處罰政黨」。

網友在推文中表示，「全國立委只有國昌在做事」、「最後那個法案讚 但是九成九不會過」、「合理，但不會被藍綠過」、「很贊成啊 都是符合現在社會缺失的法案,可惜垃圾藍綠不給過」、「不會過，這一定被藍綠夾殺」、「最後一個擋人財路啦」。

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關鍵字：黃國昌,貪汙,連坐,PTT,八卦

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