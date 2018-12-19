預言將「以更高角度行銷高雄」　韓國瑜：成全我的任性

▲韓國瑜成功以「禿子跟著月亮走」翻轉高雄 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長當選人韓國瑜就職典禮預定下週二（25日）在愛河畔登場，韓本人19日提前在臉書表示，下週即將到來的就職典禮，他要感謝許多人願意成全跟著他一起「任性」，不走傳統關著門在室內的排場，而是敞開大門讓各方皆能共享。

韓國瑜19日以「以更高的角度行銷高雄」為題在臉書撰文表示，下週即將到來的就職典禮，他要感謝許多人願意成全跟著他一起「任性」，不走傳統關著門在室內的排場，而是敞開大門讓各方皆能共享。

韓國瑜表示，這個任性來自於我承諾市民的：讓高雄成為全台首富、讓觀光客、投資客進來、讓高雄發大財，因為這樣的任性，他知道團隊們必須花更多時間與努力來讓整場活動盡善盡美，但也因這樣的任性，提升高雄諸多曝光度、住房率、觀光率、商家生意......率先為這城市帶來無限商機與合作機會。

韓國瑜說，法國思想家沙特說過這麼一句話：「我們必須先把熱情表現出來，才能感受到熱情。」他非常認同這句話，更相信互動本就該是雙向的。

韓國瑜說，就如同在行銷一個城市，身為一CEO大家長本就該以身作則，方能讓市民們感受那股真切衝勁，一起拚經濟 ; 更加讓外地人親身體驗城市各方的好，紛紛嚮往前來投資、消費。因一場視野與角度皆更高的「體驗行銷式」就職典禮，市民朋友們有福同享，何樂而不為？