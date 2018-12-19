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熬夜、加班、追劇，妳累了嗎？夜間保養多這一罐　RESET肌膚窘況

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圖、文／美麗佳人提供

身兼編輯與媽媽雙重身分的小編熬夜加班、加上育兒睡眠不足的各種疲勞壓力，就算每天化全粧，還是敵不過肌膚「看起來累累der」的囧態，除了疲勞的暗沈感、肌膚觸感冷冰冰，更糟的是老態跟著疲態一起來，鬆弛、地心引力加速肌膚失去彈力，臉部的青春輪廓線岌岌可危！之前拼命保養卻依然沒效果，但小編自從在夜間保養最後一步多加了這一瓶，肌膚吸收力再也不卡關，重新喚醒肌活力，膚況要不美都很難～

▲▼夜間保養多這一罐 RESET肌膚窘況。（圖／業者提供）

”慢性疲憊肌”是現代人膚況的頭號殺手，因每天壓力及疲憊不斷累積，造成肌膚吸收力差，連上粧都卡卡的窘境，正所謂「虛不受補」，當肌膚沒胃口時，使用再高檔的好料都吃不進去！調理「慢性疲憊肌」的保養專家─碧麗妃極喚精靈系列，又推出一枚重量級成員─「極喚精靈 彈力奇蹟甦活霜」，力抗現代人的肌膚文明病，RESET肌膚回復健康狀態！

▲▼夜間保養多這一罐 RESET肌膚窘況。（圖／業者提供）

「彈力奇蹟甦活霜」擁有極喚精靈系列共通成分潤環美容成分及皮米滲透技術，並添加維他命A誘導體＋特殊封鎖膜技術，讓彈力及修護精華快速滲透並牢牢鎖在肌底，喚回肌膚膨潤緊實；無患子、薑黃萃取精華及m-傳明酸等成分，不僅潤澤修護，更一掃暗沉、賦予肌膚明亮感。

▲▼夜間保養多這一罐 RESET肌膚窘況。（圖／業者提供）

絕佳油水平衡的乳霜質地，非常好延展，使用時以一顆珍珠大小就能塗抹全臉，迅速吸收不黏膩。睡前先搽上一層，再用相同份量按摩臉部，跟著小編一起進行以下關鍵3步驟（再忙也請別偷懶）～短短幾分鐘就能加乘緊緻效果，守住女人的最重要青春輪廓線！

STEP 1：食指和中指沿著臉部線條，從下巴往耳朵下方拉提3次。
STEP 2：用整個手指像畫大圓圈般提起臉頰6次。
STEP 3：臉頰分成3區，用4隻手指由下往顴骨拉提。

▲▼夜間保養多這一罐 RESET肌膚窘況。（圖／業者提供）

才短短使用一陣子，就讓小編真實感受肌膚RESET之後的緊實、透亮，徹底擺脫超厭世的暗沈疲憊肌，就像是為肌膚點上一盞光明燈！最讓小編驚豔的是第一次使用後，一覺醒來就萬分有感～鼻翼兩側的乾燥脫皮，一夜就得到修護！

▲▼夜間保養多這一罐 RESET肌膚窘況。（圖／業者提供）

聰明女人的保養更要充分利用睡眠時間，肌膚夜間黃金修護時間為11點到凌晨2點，此時肌膚的吸收力是白天的2倍，夜間保養最後一步用極喚精靈 彈力奇蹟甦活霜搭配「睡眠美容法」，在即將到來的冬季裡以溫暖終結疲憊，讓肌膚越睡越美麗。

亮晶晶的粉紅瓶身加上薰衣草油以及溫柔淡雅的花香調，不只RESET一整天疲憊的身心，連肌膚也跟著心情一起RESET了～終結疲憊肌無力感，肌膚不冰冷，氣色自然好到滿點～最近還被另一半稱讚氣色變紅潤，原本是疲憊的媽媽我又再度擁有戀愛般的好氣色了（笑），小編真心的大推各位入坑啊！

▲▼夜間保養多這一罐 RESET肌膚窘況。（圖／業者提供）

膚況好不好一上粧就知道！隔天起床後，膚質好到底粧一整天都服服貼貼～短短時間肌膚吸收力直升2.0，救急慢性疲憊肌的各種惱人膚況，真的用過才能能深深體會讓小編秒入坑的奇「肌」效能，當媽媽依然能擁有小姐般的青春肌膚（驕傲！）～

除了媽媽們必須手刀購入找回戀愛好氣色之外，跟小編一樣是熬夜強迫症、3C重度使用者，這罐妳更要收！根本就是為了現代的忙碌(追劇)的上班族量身打造～年終之前必購入！極喚精靈彈力奇蹟甦活霜RESET 2018各種肌膚窘況，喚回水潤彈力奇「肌」，讓自己一路美到2019年！

▲▼夜間保養多這一罐 RESET肌膚窘況。（圖／業者提供）

碧麗妃 極喚精靈彈力奇蹟甦活霜 40g NT3600

資生堂碧麗妃哪裡買~
https://benefique.shiseido.com.tw/search/s_search.aspx

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關鍵字：資生堂,碧麗妃

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