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送愛到偏鄉！量販耶誕節送暖　為山區孩童補充營養

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▲▼量販公益活動 。（圖／業者提供）

▲愛買攜手消費者共同募得價值10萬元的奇異果，遠赴新竹尖石偏鄉為400多位學童送營養。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

送愛到偏鄉！為讓更多偏鄉學童也能補充營養，愛買特地與紐西蘭奇異果Zespri、博幼基金會推出公益合作，讓消費者在賣場購買奇異果，就捐出收益20元做為愛心基金，且累積金額全數購買奇異果，送給400多位偏鄉學童。而此活動則獲得顧客熱烈迴響。

愛買秉持「為家，加一點愛」企業理念，6年來與10多個社福團體合作，結合量販通路消費人潮，推出團圓年菜、端午粽子、食物銀行等公益募集活動；同時，也致力推廣在地友善小農，希望透過公益活動，將國內外優質生鮮分享給弱勢單位。

愛買指出，這次與Zespri聯手做公益推出「果然有愛」活動，自11/21至12/4短短2週，就累積價值10萬元、相當200箱奇異果，並捐贈博幼基金會投入的新竹偏鄉地區，包含竹東、尖石前山、尖石後山等。除了愛心募集的奇異果，還有當天烘焙的蛋塔、牛角麵包等，為學童課間補充營養。

另外，小7於今年聖誕節前夕， 在全台門市「好鄰居同樂會」也舉辦近400場聖誕節活動，讓親子感受聖誕佳節歡樂氣氛，其中近9成已報名額滿，且其更將同樂會結合公益，像是攜手台北榮總日照中心舉辦咖啡攪拌棒聖誕裝飾DIY活動，讓弱勢孩童、長輩都能感受幸福聖誕氛圍。

小7表示，今年「好鄰居同樂會」已舉辦超過1.5萬場，創下歷史新高，場次比去年成長近5成，節慶限定的系列活動場次更較去年成長超過6成，其中春節、中秋及萬聖節的活動場次更是翻倍成長。累計12年來，已舉辦近5萬場「好鄰居同樂會」活動，吸引近150萬人次體驗。

▲▼量販公益活動 。（圖／業者提供）

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關鍵字：量販,愛買,賣場,耶誕節,公益

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