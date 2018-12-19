「一直陪在身邊」陳其邁服務處23年不打烊！　188秒紀錄片暖哭網友

地方中心／高雄報導

前立委陳其邁在高雄市長選戰落敗後人氣不減反升，暖男形象讓許多網友圈粉。對此陳其邁臉書後援會、影像工作者蔡宗展釋出一支名為「理想不在遠方，而是自己的家鄉」的影片，帶著大家看他所近距離觀察的陳其邁。

蔡宗展說，「我本身是一位喜歡拍片的影像工作者，在高雄創業已經5年了，喜歡用影像說故事。在一位朋友的推薦下認識其邁委員，於是有機會在近距觀察他。」2018年3月他接到一通電話，詢問是否可以拍攝一個參訪行程記錄，當下毫不猶豫就答應，接著扛起行頭跟著陳其邁歐洲考察。

▲陳其邁雖然沒有當選高雄市長，但選舉完後人氣不減反升。（圖／翻攝自陳其邁臉書後援會）



在蔡宗展眼中，透過鏡頭，從民生到經濟、由文創到工業，只要有高雄相關的議題，陳其邁都仔細聆聽、認真發問，希望打造高雄的美好未來，甚至還狂跑走入高雄各個角落，從路竹、美濃、杉林、六龜、旗山、甲仙，「他就是個低調做事、不譁眾取寵，一直陪在你身邊的人。」

蔡宗展說，「陳其邁得知香蕉價格低落時，便趕往旗山，馬上協調行政院提高收購香蕉的價格。8月底的暴雨，陳其邁從早到半夜協助解決問題，你可以從他身上看到他對高雄的熱情與期盼。另外，陳其邁有一個23年來不打烊的服務處，一對一的，都會親自耐心的幫忙解決問題。」

▲蔡宗展透過鏡頭，帶大家看看不一樣的陳其邁。



蔡宗展回想選前一週，「聽到滅火器的『長途夜車』，我的腦中浮現一幕幕陳其邁的行程影像，於是連夜製作出這部影片，剪好剪好影片後，因為選前最後一週，選情很激烈，所以我猶豫了一下並未拿給總部發表，如今藉這個機會在這個社團公布，在選後大家冷靜、恢復理性的時候，告訴大家我近距離觀察的陳其邁。」

許多網友看完影片後紛紛感動留言「謝謝你從以前到現在不懈怠的付出﻿」、「感謝你，高雄人看完哭了」、「一路走來為了故鄉，我們再一起加油」、「無限期支持真正在高雄在地用心深耕的邁邁，真誠溫暖有遠見﻿」。

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