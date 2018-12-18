高雄傳奇縱貫線大哥獨子遭友三刀「腹部開洞」亡　狠男收押

▲狠男為5萬元「狂刺友3刀」 他腹部開洞「血濺騎樓」送醫亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄一名林姓男子和陳姓友人因為有5萬元的債務糾紛，兩人17日凌晨約在憲政路附近談判，林男拿水果刀往陳姓男子左手臂狠刺1刀、胸腹部各1刀，傷重不治，不過警方調查後這才發現，死者竟是高雄名噪一時縱貫線大哥綽號「新高印」的獨子，而林姓男子經過檢察官複訊後認為對案情避重就輕，遭到聲押獲准。

講到「新高印」，是活躍在70到80年代的大哥級人物，在高雄地區是相當知名的人物，輩份相當高，就連目前高雄市檯面上的角頭大哥看到他，都還得喊一聲大哥，據了解「新高印」發跡地是在高雄鹽埕區，當時鹽埕區有分「甘蔗」、「沙仔地」、「夜市仔」，還有「新高」等地盤，所謂「新高」就是以前的新高戲院週邊，資深刑警透露新高戲院周邊是從建國路到七賢路這一塊，當時「新高印」就是這裡的大哥。

▲ 狠男為5萬元「狂刺朋友3刀」 友人腹部開洞「血濺騎樓」送醫亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

後來到了80年代，傳聞他掌控全台瀝青路面工程，賺進謎樣巨額財富，詢問鹽埕當地資深刑警表示，新高印經營的生意的確是瀝青公司，還擔任過瀝青工會的理事長，經濟基礎相當好，新高印在兩年前過世，資深刑警透露新高印在這幾年都會開著三百萬以上的名車到鹽埕區找老朋友聊天，可見現在的財富實力也不差。

「新高印」的41歲獨子當街遭到林姓男子三刀刺死，林姓男子宣稱是陳姓死者向他索討五萬塊，雙方相約來到憲政路談判，林姓男子預藏尖刀，一言不合才將陳姓男子刺死，而陳姓男子是縱貫線大哥獨子身份是家屬到了分局後才曝光，陳姓男子的老婆還表示，林姓男子跟陳姓死者平常是好友，經常看他們兩個人進進出出，結果現在沒想到卻會鬧出人命，真的很難以想像。

▲狠男為5萬元「狂刺朋友3刀」 友人腹部開洞「血濺騎樓」送醫亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而檢察官在複訊時，詢問林姓男子為何陳姓男子會跟他索討五萬塊，這筆欠債怎來，林姓男子向檢察官說這筆費用是彼此出去玩樂時花用，所以林姓男子不認為是欠款，但是檢察官質疑詢問，陳姓男子家境不算差，發生命案當天還是開賓士轎車到現場，理論上是不缺五萬塊，但卻很堅持向林姓男子索討五萬塊，還為此登門討債未果，才發生後續的殺人案，案情應該不單純，所以認為林姓男子避重究輕，向法官聲請羈押獲准。



▲狠男為5萬元「狂刺朋友3刀」 友人腹部開洞「血濺騎樓」送醫亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

