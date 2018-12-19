要舉行路線辯論　卓榮泰：憲法是中華民國、台獨是內心血液的東西

▲行政院秘書長、民進黨主席候選人卓榮泰。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

爭取參選民進黨主席的行政院秘書長卓榮泰19日接受廣播訪問時提到，當選主席後會舉行路線辯論，包括黨內的兩岸政策；他進一步指出，台獨是內心血液的東西，目前黨內台灣前途決議文中，憲法就是中華民國，改變這個現狀要2300萬人來決定。

對於外界認為黨內共推卓榮泰是「保皇派」、魁儡主席等，對於2020年的總統選舉，蔡英文到底有沒有優先權？卓榮泰表示，總統提名初選、立委提名黨內都有機制，任何黨員只要有心爭取公職，黨都是歡迎的，機制並沒有大問題，但是同時也要考慮贏的策略，策略就是可以變動的。

主持人追問，「蔡英文沒有優先權？」卓榮泰回答，「立委也沒有啊」，他再次強調這是黨的機制，不是他個人，必須跟贏的策略放在一起，「我沒有權力決定，說誰一定要來選。」

對於未來會成為什麼樣的黨主席？卓榮泰說，他會仔細回想歷任主席大大小小的事情，對的就學習，要當一個黨員需要的主席，社會接受的主席，替國家穩定的主席；同時要讓黨是誠實、務實、踏實的，黨員的熱情要回來。

在民進黨的改造上，卓榮泰認為，人事要大調整，有些表現比較不盡理想的部門要換新血，黨要進行路線大辯論，不僅是兩岸，國內的政經發展情況也要，「民進黨傳統就是一個人不能決定所有事情，但共同討論後要有共同決定。」

對於路線辯論，卓榮泰說，這也包括了「兩岸政策」、台灣人關心的事情，黨員認為要討論，就要拿出來討論，如果社會期待民進黨給社會新的面貌，就要勇敢出來面對社會。

主持人追問「九二共識」的討論，卓榮泰說，九二共識在台灣是存在分歧現象的，很多人不承認，而九二共識的一個中國，是中華民國，極少數人會認為是中華人民共和國，「我們還是不認為九二有共識。」

主持人則說，九二共識是中華民國，這樣卓榮泰會選不上黨主席，黨內支持的應該是台獨？卓榮泰則說，中華民國是憲法的國名，是目前的台灣前途決議文，台獨是內心血液的東西，憲法上就是中華民國，改變這個現狀要2300萬人來決定。