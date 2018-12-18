IDF經國號掛響尾蛇飛彈升空　超近逼共軍運八畫面曝光

▲我軍IDF經國號戰機，掛響尾蛇飛彈，超近距離近逼中共運8。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

國防部18日下午證實，中共解放軍轟6、運8、蘇愷30等各型機多架，另中共2艘作戰艦也於我國東南防空識別區外西太洋海域航行。國防部下午也公布上午剛拍攝的照片，我國IDF經國號戰機掛上響尾蛇飛彈升空，超近距離近逼偵監，以保障我國國家安全。

國防部指出，上午由中國大陸廣東惠陽等基地陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋後，循原航線飛返駐地，進行遠海長航訓練活動；另中共作戰艦2艘亦於我國東南防空識別區外西太洋海域航行，判係配合空中遠海長航訓練。

國防部強調，中共機、艦活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，期間並無異常情形，請國人安心。同時國防部也公布，上午我軍近距離偵監、拍攝的轟六戰機照片，從照片中可以看到，戰機是有掛彈進行演訓的。

隨後，國防部進一步公布一張照片，是由我國IDF經國號戰機，掛上響尾蛇飛彈，超近距離近逼偵監中共運8，以保障我國國家安全。

另外，總統府表示，各項包括預警等在內，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心。

總統府提醒，維持兩岸與區域間的和平穩定、確保人民福祉，是區域各方包括兩岸在內共同的責任與目標。作為國際社會一員，任何升高軍事態勢等等可能對區域安全穩定與兩岸關係造成衝擊傷害的行為，都不是負責任的做法，國際社會也不樂見。

▼共軍擾台，我軍近距離監偵、拍攝。（圖／國防部提供）

