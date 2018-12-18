這傢伙就出一張嘴！余天點名轟「真他X欠揍」　段宜康回應了

政治中心／綜合報導

民進黨在九合一大選中吞下大敗，選後黨內也掀起一股檢討風潮；黨內立委段宜康在立院質詢時也痛批行政院長賴清德「沒有誠實與人民溝通」，惹來民進黨新北市黨部主委余天不滿，怒轟新潮流系綁架總統蔡英文，更嗆段宜康「這傢伙就會出一張嘴，真是他媽的欠揍！」

▲余天日前接受媒體採訪時脫口嗆段，「真他媽欠揍」。（圖／東森新聞）

選戰結束後，蔡英文立即宣布辭去黨主席為敗選負責，民進黨對外不但得面對國民黨、白色力量的夾擊，黨內也面臨分裂危機。外界認為選後新潮流系刻意與小英保持距離、動作頻頻；對此，余天在接受媒體訪問時大表不滿，認為小英現在等於被新潮流綁架，還公開嗆聲段宜康「真他媽欠揍！」

段宜康聞言後則表示，「我們沒有跟蔡總統說我們要做什麼生意，我們也沒有要求開節目，我們也不會跟蔡總統說我們活不下去」，大酸了余天一把；對於「欠不欠揍」，段也回應，「他（余天）要來揍我，我也不意外，那總是有一些人解決問題的方式是這樣！」

▲段宜康回應「他要來揍我，我也不意外，總是有一些人解決問題的方式是這樣！」（圖／東森新聞）

「他覺得我很討厭他嗎？」余天稍早再對此事作出回應，表示自己本來就是從事演藝事業的人，「開節目是應該的啊，他要求什麼？他已經是不分區立委了，他還要求什麼呢？」余天強調，自己不是針對段宜康，「請他不用再針對我好嗎？那他這麼怕人家講，自己還整天出來，一天到晚罵、罵東罵西的，幹嘛？」