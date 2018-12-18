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蔡鄭會／蔡英文談「鄭文燦模式」最關鍵精神　少吵架多合作

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▲▼總統蔡英文與桃園市長鄭文燦進行市政交流。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文與桃園市長鄭文燦進行市政交流。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者陶本和／桃園報導

總統蔡英文18日與桃園市長鄭文燦舉行「蔡鄭會」時，提到各界討論的「鄭文燦模式」，最重要精神就是一切以市民福祉為最重要目標，建設之前願意跟任何人合作，很少跟人吵架，不吵架多合作，建設速度可以更加快，對人民的照顧也會更多。

除了蔡英文與鄭文燦出席「蔡鄭會」之外，包括政委張景森、總統府發言人林鶴明、副市長游建華、立委鄭寶清、立委陳賴素美、議員范綱祥也都列席，主持人則是桃園市新聞處長張惇涵。

針對蔡鄭會，桃園市政府副市長游建華向蔡英文報告桃園三心六線軌道建設、航空城計畫能夠如期如質完成，另外桃園市立美術館、桃園流行音樂劇場及原住民族文創中心、大漢溪水環境改善、桃園市社會住宅、北橫風景區、桃園農業博覽會等6項計畫，則是爭取中央支持。

需要中央支應的經費部分，包括桃園會展中心爭取41億元、桃園流行音樂劇場爭取40億元、北橫風景區亮點爭取4億元、2019農業博覽會爭取2億元、社會住宅爭取6億、美術館爭取中央16.3億元，6項計畫希望中央支援109.3億元。

▲▼總統蔡英文與桃園市長鄭文燦進行市政交流。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文在致詞時，首先恭喜鄭文燦高票連任，自己身為總統、前黨主席，很高興可以有一位優秀的中壯世代；她認為，可以有這麼好的表現，地方治理的層級上，「鄭文燦模式」已經是大家在討論的模式。

蔡英文認為，「鄭文燦模式」最重要的精神，是一切以市民福祉為重要目標，建設願意跟任何人合作，很少跟人吵架，不吵架多合作，建設速度可以更加快，人民受到的照顧會更多。

蔡英文表示，選後舉行六都市長的會談，用意是希望透過互動，中央、地方的合作跟支持，不論哪一個政黨，最重要的就是人民需要的建設要盡快到位，照顧人民方案很快的執行。

蔡英文表示，自己擔任行政院副院長以來，就跟鄭文燦共事，長期一起工作、一起打拼，很多政見也是自己身為總統在地方的政見，「我很關切他執行時，有沒有足夠中央的協助。」

另外在鄭文燦在意施政速度，蔡英文表示，鄭文燦很想把事情做得又快又好，可以理解地方建設上有急迫感，但中央部會處理事務很龐雜，審查的計畫很多，考量因素也會比地方政府來得多，相對來說，效率跟速度會讓地方覺得不夠快。

對於桃園市，蔡英文表示，桃園是轉型中的都市，是年輕的城市，最有未來性，由於是重要的建設期，公共建設、經濟、產業都是最需要的時刻，中央政府願意助一臂之力，讓桃園在關鍵的發展時刻可以快速成長，會是北台灣發展中最有未來性的都會。

▲▼總統蔡英文與桃園市長鄭文燦進行市政交流。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：蔡英文,鄭文燦,蔡鄭會,民進黨

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