影／廣告小妹防豬瘟奇招「黑名單＋每次入境開箱查」　網狂tag農委會

網搜小組／綜合報導

非洲豬瘟疫情擴散，行眾院雖然啟動「非洲瘟中央災害應變中心」提升防疫層級，但還是有旅客擅自攜帶肉品回來。部落客廣告小妹18日晚間在臉書PO文出招，「原本就不能帶（肉製品），現在非洲豬瘟疫情嚴重，加重罰款金額是正確的決定。最好向美國學習，違反者會上黑名單，每次入境都要開箱檢查。」

▲為防堵豬瘟疫情擴散，政府單位都繃緊神經。（圖／防檢局）

為了防堵豬瘟，自本月18日起只要從3年曾爆發非洲豬瘟的國家攜帶肉製品返台，又未主動申報，罰鍰已從原本的5萬元提高至20萬元，如果被查獲第二次則開罰100萬元，但提高罰鍰的首日就有兩名陸配帶著火腿腸入境，當場苦吞20萬元的罰單。

經常在臉書針對時事發表評論的廣告小妹提到，「台灣禁止祖國肉製品入境，是再合理不過的規定，原本就不能帶，現在非洲豬瘟疫情嚴重，加重罰款也是正確的決定。最好向美國學習，違反者記上黑名單，每次入境都要開箱檢查，畢竟有些人不在乎罰款，但會在乎麻煩。」

▼▲豬瘟的症狀（上圖）以及禁止攜帶入境的肉品種類（下圖）。

網友們對於這項建議也覺得可行性不低，「黑名單這個好，而且要一犯就上榜，沒有緩衝機制這種鬼」、「很早以前就規定不能帶肉品進來了啊，連植物蔬果也有管制的」；甚至還有網友直接在留言區標記農委會的臉書帳號，希望有關單位參考一下這個好主意。

其實，農委會對於豬瘟疫情也做好最壞的準備，一旦不幸發生就必須全面撲殺，並在半徑3公里內進行移動管制，再採取掩埋、化製、焚化3種方式處理動物屍體，以掩埋為例，如果畜牧場有空地，可以優先就地掩埋，同時也會請地方政府和台糖提供土地，目前統計全台約可以處理159萬頭豬。