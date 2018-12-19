　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／廣告小妹防豬瘟奇招「黑名單＋每次入境開箱查」　網狂tag農委會

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／綜合報導

非洲豬瘟疫情擴散，行眾院雖然啟動「非洲瘟中央災害應變中心」提升防疫層級，但還是有旅客擅自攜帶肉品回來。部落客廣告小妹18日晚間在臉書PO文出招，「原本就不能帶（肉製品），現在非洲豬瘟疫情嚴重，加重罰款金額是正確的決定。最好向美國學習，違反者會上黑名單，每次入境都要開箱檢查。」

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

▲為防堵豬瘟疫情擴散，政府單位都繃緊神經。（圖／防檢局）

為了防堵豬瘟，自本月18日起只要從3年曾爆發非洲豬瘟的國家攜帶肉製品返台，又未主動申報，罰鍰已從原本的5萬元提高至20萬元，如果被查獲第二次則開罰100萬元，但提高罰鍰的首日就有兩名陸配帶著火腿腸入境，當場苦吞20萬元的罰單。

經常在臉書針對時事發表評論的廣告小妹提到，「台灣禁止祖國肉製品入境，是再合理不過的規定，原本就不能帶，現在非洲豬瘟疫情嚴重，加重罰款也是正確的決定。最好向美國學習，違反者記上黑名單，每次入境都要開箱檢查，畢竟有些人不在乎罰款，但會在乎麻煩。」

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

▼▲豬瘟的症狀（上圖）以及禁止攜帶入境的肉品種類（下圖）。

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

網友們對於這項建議也覺得可行性不低，「黑名單這個好，而且要一犯就上榜，沒有緩衝機制這種鬼」、「很早以前就規定不能帶肉品進來了啊，連植物蔬果也有管制的」；甚至還有網友直接在留言區標記農委會的臉書帳號，希望有關單位參考一下這個好主意。

其實，農委會對於豬瘟疫情也做好最壞的準備，一旦不幸發生就必須全面撲殺，並在半徑3公里內進行移動管制，再採取掩埋、化製、焚化3種方式處理動物屍體，以掩埋為例，如果畜牧場有空地，可以優先就地掩埋，同時也會請地方政府和台糖提供土地，目前統計全台約可以處理159萬頭豬。

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

ET快訊
江宜樺遭學生驅逐　柯文哲：人家上課你去鬧
上海副市長周波抵台　微笑招手憶18年前訪阿里山、日月潭
富豪解決遺產紛爭！殺妻、兒子再自殺…獨留女兒繼承
小鬼噤聲5hr…鬆口「和妞妞關係」！網安慰：超有風度

關鍵字：非洲豬瘟,豬瘟,廣告小妹

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

口蹄疫慘賠2千多萬！「豬爬不起還不斷慘叫」他憂21年防疫破功

非洲豬瘟台養殖場若中標　農委會「3種方式」全面撲殺

每天600件大陸包裹恐藏「豬瘟地雷」　中華郵政：查驗有問題直接退件

上海帶回超夯「懶人火鍋」！一檢查被「它」衝康　台旅客變臉GG慘遭開罰

防豬瘟懶人包！「11類食品」帶回國就罰20萬　能買的僅9類

擅自攜帶肉品加重罰鍰　海關查獲逾百公斤

無視20萬重罰！提高罰金首日2陸配違規　如不繳研議禁止入境

影／瑜珈Pure Yoga宣布停業　消基會籲「手刀衝銀行」自救

台鐵最大購車標案案　600輛城際電聯車日立製作所勝出

網美耶誕樹成功率100%！男同學一弄「超悲涼」　網笑慘：賣火柴小女孩

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

22公尺高空彈跳、客製化泡麵 東京讀賣樂園...不用排隊超過癮

周杰倫演唱會喊：最緊張一場　江蕙台下「開Mic」合唱《稻香》

神祕「阿彌陀佛2人組」現身！　哆啦A夢版洗腦旋律笑翻網友

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

恭喜！楊謹華登記結婚了　嫁「交往2年石油富商」

影／瑜珈Pure Yoga宣布停業　消基會籲「手刀衝銀行」自救

台鐵最大購車標案案　600輛城際電聯車日立製作所勝出

網美耶誕樹成功率100%！男同學一弄「超悲涼」　網笑慘：賣火柴小女孩

母帶腸病毒兒吃飯狂怨6個被傳染　女客提醒在家隔離秒臭臉

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉...「實用長照組」貼心附女用裝置

海廢監測結果驚！19個臨海縣市生活垃圾多　菸蒂也上榜　

「台灣藥價黑洞」揭密！年砍健保藥價　藥師曝「不願面對的真相」

獨／暖冬補助擴大狂被罵！花蓮業者怒揭「代墊真相」：觀光局欠4百萬沒給

「刺兩支斧頭」上班族撿手機送警局！警連續問：林OO嗎？　他火了

長期佔位！惡鄰搬出法條警告「不准移車」　眼尖網友發現bug：快報警

迎接10週年紅白藝能大賞！下載App感受熱鬧非凡賀新年

影評／《大聲點笨蛋！完全不知道你在唱什麼》阿部貞夫的變臉與變聲

影／瑜珈Pure Yoga宣布停業　消基會籲「手刀衝銀行」自救

台鐵最大購車標案案　600輛城際電聯車日立製作所勝出

最後一次擁抱兒子！美國務院准許葉門母親探視2歲病危孩

少女懷胎9月小腹超平　胎位調正後孕肚「吹氣球」神速脹大

新MacBook Air、iPad Pro將到貨 舊款電腦德誼數位推出清好禮活動

洋基爭取馬查多提前佈局　找貝爾川擔任顧問幫忙招募

雙城論壇上海副市長周波抵台　獨派妄強闖松機遭警架離

財長長期目標　租稅負擔率可達15%

生活熱門新聞

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神..

女兒北上讀書！老爸猛塞1000..

幫買衛生棉！男友狂盧：這樣不M..

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場..

一張圖看何時會再變冷！

奧客情侶抹黑員工！拉麵老闆霸氣..

匿名狂聊1月　約耶誕城走走尷尬..

女慢跑噴裝！他一看蕾絲內褲尷尬..

愛孫取名！嬤堅持己見　阿公7字..

法拉利遭撞毀！T妹怒「孝子超自..

贊成訂超跑條款　蔡正元喊話支持

租屋被提醒：別關燈！她順手一按..

媽媽站店外狠瞪　女童哭著吃到吐

屁孩大笑逼問單親女童「爸爸名字..

更多熱門

相關新聞

談豬瘟　柯P：台灣不該被排除在WHO外

2018台北上海雙城論壇19日晚間登場，此次兩岸官方層級交流，外界也關注近來問題不斷的「豬瘟」議題是否也會躋身討論議題。對此，柯文哲表示，其實豬瘟防疫不是在雙城談，「這種防疫的東西應該是CDC疾病管制局一發生就要處理，瘟疫出現的時候不是拿到雙城討論，疾病管制局要對接」；柯接著強調，台灣還是要在WHO裡面，台灣不應當被排除在世界防疫體系外。

非洲豬瘟致死率100%　重慶再爆疫情

台養殖場中豬瘟　3方式全面撲殺

「不敢進豬場」他憂21年防疫破功！

每天600件大陸包裹恐藏「豬瘟地雷」

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴　檢方被轟爆

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

醫師國道狂飆趕急診　法官：照罰

8歲愛上老婆！水行俠18年後追到偶像

我不是富二代！挨撞法拉利名醫怨輿論挺孝子

女兒北上讀書！老爸猛塞1000元「零用錢好好花」　搭公車5元

新北鬼父下藥　深夜洩慾14歲女兒

2北歐女遊摩洛哥　帳篷內遭割喉

幫買衛生棉！男友狂盧：這樣不MAN

李沛旭出戰健美賽！狠練7週上台「對比照超狂」

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

傳孩子生父是謝霆鋒叔　張柏芝說

余天轟「真他X欠揍」　段宜康回應

更多

最夯影音

更多

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面