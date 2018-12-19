▲非洲豬瘟台養殖場若中標，農委會「3種方式」全面撲殺。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

國際非洲豬瘟延燒，行眾院啟動「非洲瘟中央災害應變中心」提升防疫層級，農委會也做好最壞準備，若不幸發生豬瘟入侵，就須全面撲殺。半徑3公里進行移動管制，動物屍體處理有3種方式，包括「掩埋」，如畜牧場有空地，優先就地掩埋，也請地方政府和台糖提供土地，目前統計約全台可以處理159萬頭豬。

農委會提到的3種豬瘟屍體處理方式分別為掩埋、化製、焚化。目前台灣只有雲林、屏東和台南有化製廠，1天約可處理1萬5千頭豬。最後一種方式「焚化」，農委會已採購3部移動式絞碎機，會先將豬隻電擊、絞碎、裝進塑膠袋密封，最後再送焚化盧，跟垃圾共同焚化。

根據農委會統計，光是14日至16日全國邊境、港口共查獲違規共41件，其中15件罰5萬元，24件罰3萬元，2件罰1萬元。由於違規案件頻繁，顯見旅客仍未重視、配合豬瘟防疫，農委會因此重新提高裁罰基準。

18日起旅客只要從3年內發生非洲豬瘟國家攜帶豬肉產品，未主動申報遭查獲者，第一次罰鍰由5萬元提高到20萬元，第二次以後再違規者即開罰100萬元。沒想到首日就有2名陸配觸犯法規遭開罰，其中一名陳姓陸配備查獲攜帶0.58公斤的火腿腸，苦吞20萬罰單。