口蹄疫慘賠2千多萬！「豬爬不起還不斷慘叫」他憂21年防疫破功



▲21年前台灣爆發口蹄疫，豬隻全面撲殺，沒有民眾敢吃豬肉。（示意圖／翻攝自Flickr／Jessica Paquette1）

生活中心／綜合報導



非洲豬瘟疫情在大陸嚴重擴散，全台灣也跟著繃緊神經，政府甚至啟動「國家級警報」宣導防疫豬瘟。回憶21年前台灣爆發口蹄疫疫情，造成經濟損失1700億，當時也慘賠2千多萬的屏東縣養豬協會理事長郭清發說， 太太看到豬隻爬不起來，還不斷哀嚎慘叫，眼淚都掉下來了，「為了防範非洲豬瘟，我還要到處宣導，連自己的養豬場都不敢踏進去了。」

非洲豬瘟再度勾起養豬戶的悲慘記憶！根據《蘋果日報》報導，屏東縣養豬協會理事長郭清發指出，台灣在1997年爆發豬隻口蹄疫，迄今才停止施打疫苗，他回憶，21年前的3月19日晚上8點多聽到廣播宣布「台灣口蹄疫爆發」，隔天豬隻行情直直落，全台不到半年皆逃不過口蹄疫殘害，養豬場一場一場接連撲殺，原本可賣5、6千塊的豬隻，賤價賣100元都沒人要，也沒有民眾敢吃豬肉。

當年口蹄疫讓郭清發慘賠2千多萬元，他說，太太看到豬隻爬不起來，不斷哀嚎慘叫，眼淚都掉下來了，當時他也暫停養豬，直到賣了幾年瓦斯後才重返養豬事業。口蹄疫有疫苗可施打，但致死率近乎100%的非洲豬瘟沒有疫苗更可怕，郭清發表示，目前防疫先做好阻絕境外，但他認為在漁港和貨櫃碼頭仍採抽檢，人力不足容易也造成漏洞。



▲非洲豬瘟「民間版懶人包」，帶你看懂超可怕後果。（圖／林長揚授權引用）

台灣為了防止豬瘟入侵雖已祭出重罰，但新法自14日上路後，短短4天仍有53件違規遭罰，導致防檢局再次提高罰則，罰鍰20萬起跳，最重可罰到100萬。究竟什麼是「非洲豬瘟」，曾任物理治療師的林長揚日前也製作懶人包指出，非洲豬瘟在冷凍豬肉可活1000天（冷藏肉 100 天、冷凍肉 1000 天、豬舍 1 個月），豬豬發病死亡率近100%，且廚餘、排泄物和壁蝨都可能傳播。若不幸發生，台灣不僅無豬肉可出口，民眾沒有豬肉可吃，重點目前沒有疫苗可預防、無法治療情況下只能撲殺。

林長揚也呼籲民眾，「不要帶各種肉類跟製品回台灣，而且檢舉有獎金；不幸拿到別亂丟，也千萬不要煮來吃，聯絡防疫機關才安全；最後，盡全力跟親朋好友宣導，一起保護台灣。」