每天600件大陸包裹恐藏「豬瘟地雷」　中華郵政：查驗有問題直接退件

▲中華郵政每天有約5、600件來自大陸的包裹。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

非洲豬瘟疫情在大陸嚴重擴散，為防堵病毒入境，農委會已將裁罰基準調高至20萬元，各機關也全面加強防疫動作。中華郵政每天約有5、600件來自大陸的包裹，目前也配合海關、農委會防疫局積極查緝，有問題的郵包在告知收件人後將退件處理，郵差只要投遞來自疫區包裹時，也會再次提醒收件人，若內含肉品必須如實申報，做足最後一段防疫工作。

中華郵政表示，平均每天會有5、600件來自大陸的包裹或小包，目前郵局完全配合海關以及農委會防疫局的檢查，只要是來自疫區，尤其是大陸，不管是進口的包裹或小包，都會集中時段徹底檢查，若沒問題就放行，若有問題不能放行，將通知收件人表明郵包有問題，必須要退件。

▲配合防堵非洲豬瘟疫情，中華郵政要求郵差投遞到來自疫區包裹時，要再次向收件人宣導，如有肉品需如實申報。（圖／記者賴文萱攝）

配合郵件作業時間，防疫犬會在上午、下午2時段到郵局的郵件處理中心進行檢查，海關也會有X光機同步查驗。中華郵政強調，郵包放行後，也要求郵差在投遞時，再次向收件人提醒，這是來自疫區的包裹，希望收件人幫忙檢查裡面有沒有肉品，若有的話，要如實申報。

中華郵政表示，現在也在印製宣傳單，讓投遞同仁都可以很標準的跟收件人宣導，郵局會負責做好最後一段防疫工作，若有收件人反應有收到問題包裹，中華郵政也會協助幫忙處理。

先前傳出有民眾通報在淘寶買東西時，賣家竟附贈了一條中國豬肉，擔憂疫情會隨著包裹進入台灣。對此，中華郵政說，有問題的包裹大多在海關端就會被攔下，目前投遞出去的包裹中還沒回報有問題，代表海關放行的包裹都還OK。