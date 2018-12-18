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韓國瑜捧紅高雄白玉苦瓜　屏東青皮苦瓜脆甜又回甘

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▲韓國瑜捧紅高雄白玉苦瓜　屏東青皮苦瓜脆甜又回甘。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣萬巒鄉農友陳俊瑞種植的青皮苦瓜，脆甜又回甘。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

準高雄市長韓國瑜金選舉期間誤將高雄市「白玉苦瓜」產地講錯，造成白玉苦瓜爆紅；其實還有一種綠皮的「青皮苦瓜」，屏東縣萬巒鄉農友陳俊瑞栽種的青皮苦瓜，每條色澤鮮綠又青脆，口感脆甜，吃了又會回甘，擄獲消費者的心。

▲韓國瑜捧紅高雄白玉苦瓜　屏東青皮苦瓜脆甜又回甘。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲青皮苦瓜。

原從事汽車修理45歲的陳俊瑞，3年前辭去工作專心務農。他說，家中原本種植檳榔，而他的興趣就是務農，剛好事業上想轉型，就放棄穩定收入的汽車維修，專心種苦瓜。而白色苦瓜是常見品種，但青皮苦瓜除新奇，更多一份青脆鮮美，耐煮炒，「真正不苦的苦瓜，吃後還有回味感覺」。

近年來逐漸砍除檳榔樹改種苦瓜，目前又租了5分多地，花了近50萬搭設施，搭配正確施肥及用藥，每條苦瓜青脆，色澤鮮綠，保證吃了會回甘。

陳俊瑞務農後發現農村很多長輩務農還是單打獨鬥，於是把幾位農友聚集一起成立「佳佐果菜合作社」，社員以生產苦瓜、小黃瓜和青椒為主，以生產安全的蔬果為優先，先朝安全用藥，逐漸進入產銷履歷驗證，產品主要交行口及中北部批發市場，都有穩定價格。

他重視肥培管理及病蟲害防治，平時修剪枯枝落葉，整理後統一集中銷燬，避免滋生病毒，產期從11月到明年1月，如果管理得宜有可能採收到農曆年後。每天一早即和母親和老婆到瓜園採瓜，一天採收量大約在180公斤，經分級後裝箱送市場拍賣和行口商。

雖非農業背景，但他報名屏東農業大學，能認識更多的農業前輩及專家，也學習更多管理技術，要讓消費者吃到不一樣的安全又衛生的蔬菜。

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關鍵字：韓國瑜,白玉苦瓜,青皮,萬巒,回甘

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