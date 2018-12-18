陳其邁人氣暴漲！「4年後能贏回高雄？」　網神解：除非韓國瑜變一個人

網搜小組／綜合報導

陳其邁自2018九合一大選，高雄市長選戰落敗後，經常在臉書開直播和粉絲互動，結果人氣反而逆勢成長，每次出現都受到熱烈歡迎，還有人封他是最強敗選人。就有網友拿他跟人氣也相當旺的韓國瑜對比，好奇問說：「這樣下去四年或八年後有機會嗎？」

一名網友在批踢踢以「其邁這樣一路玩四年，有機會選上嗎？」為題發問說，陳其邁在高雄市長落選後，經常直播唱歌、逗貓，吃小吃遇到粉絲要合影、握手或擁抱都來者不拒，親民作風讓人氣持續上升，「選前西裝革履、選後牛仔褲休閒襯衫，似乎領悟了新型政治行銷策略，這樣下去四年或八年後有機會嗎？」

▲民進黨前立委陳其邁照片。（圖／陳辦提供）

文章立刻引發網友熱烈討論，少數網友認為陳其邁非常有機會，「非常有啊！韓4年後沒有翻轉高雄的buff了」、「高雄還是很綠，我已經有點擔心韓總4年後會危險」。但多數人覺得還是要看韓國瑜四年任期做得如何，「除非韓國瑜上任變了一個人，否則陳其邁應該還是機會渺茫。」

有人說：「目前還是有許多民眾不信任韓總，但若未來真的如韓總所說將東西賣出去，韓總也時常現身關心，選票只會翻得更誇張！」、「韓做的好，他再玩百年也選不上」、「韓只要這四年觀光跟農業搞好 連任穩穩的」、「高雄這2年基層苦怕了，只要經濟搞好，讓大家生活改善，韓根本穩贏。」