「愛情摩天輪」超狂設計出爐！他將「XX」串成輪型　建議這天啟動

▲韓國瑜力推愛情產業列。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

地方中心／高雄報導

準高雄市長韓國瑜選前曾承諾要建設「愛情摩天輪」，串起愛情產業鏈。對此，1111人力銀行副總何啟聖提出超狂建議，他列出四步驟表示，可以在韓國瑜就職當天，就立即執行的「地景版愛情摩天輪」，引發熱議。

何啟聖首先提到，「這個仿效法國巴黎鐵塔前，像摩天輪般會轉動的膠囊旅館，如果從規劃、整地、啟造到建成，能在四年任期結束前正式營運 ，已算是極具效率了！」

對此，何啟聖也表示，「但只要一點巧思，『愛情摩天輪』即日起就能正式上路了！當然，從行銷的角度而言，我認為最理想的時間，就是12月25日，韓總上任當天。要怎樣才能讓『愛情摩天輪』現在就RUN起來呢？」對此，何啟聖為這「地景式愛情摩天輪」提出四步驟的構想。

▲何啟聖提出超狂的「地景式愛情摩天輪」。（圖／何啟聖授權）

第一步、我們以愛河為中心，向外幅射出去，找尋卅家（數量暫定）摩鐵，串成一個「輪型」，形成「愛情地景摩天輪」，讓遊客可以循著這輪型，把這卅家摩鐵住一遍（意即摩天輪轉一圈），即可得到一個「憑證」，它可以是證書形式，可以是一張悠悠卡，也可以任何具有紀念價值的週邊商品，形成一個具話題性的活動，帶動摩鐵業的發展，振興高雄觀光。

第二步、舉辦行銷活動。公開對外招募卅對男女，相信報名人數肯定破表，屆時就以抽籤決定，同時間「免費」入住這卅家摩鐵，其他廿九家，在一年內，於週一至週五，都可以有一次機會以一元的特惠價格入住。

第三步、這卅對男女，當天晚上，在愛河旁，跟韓總一起切「愛情摩天輪蛋糕」，紀念這樣一個有意義的夜晚。

第四步、這卅對幸運兒，還能免費乘坐高雄兩座最具指標性的夢時代摩天輪與義大摩天輪。

何啟聖也強調，以上的構想都需要業者的支持與贊助，而這行銷活動結束後，這些摩鐵業者即成為「聯盟」性質，讓此「地景」成為高雄指標性的景點，吸引觀光客前來「朝聖」。

何啟聖也說：「在這『摩天輪』的範圍內，涵蓋有六合夜市．瑞豐夜市、壽山動物園、市立美術館、科學工藝博物館等，把週邊商家結合起來，成為『愛情產業鏈』，賣著『黯然銷魂滷肉飯』、『直衝雲宵豆瓣醬』、『兒孫滿堂烏魚子』、『寬衣解帶燒肉粽』等，將之與『愛情』掛上鈎。

另外，他也強調，對於參加的摩鐵業者，必須從衛生、安全等政府核准的項目加以篩選，鼓勵合法，提昇品質，從「愛情地景摩天輪」開始，翻轉吧！高雄！

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