花蓮縣議長寶座之爭暗潮洶湧　考驗國民黨處理智慧

▲國民黨花蓮縣黨部今舉行正副議長座談會，卻引起黨員之間不和。（圖／記者鄭有財攝）

記者鄭有財／花蓮報導

國民黨花蓮縣黨部17日下午在縣黨部召開黨籍議員座談會，針對正、副議長提名做出結論，以「假投」方式，試圖營造「提名」的依據，操作之深，箇中原因耐人尋味。縣黨部主委鄒永宏表示，黨部立場是依法規來走，對於黨員之間的角力，將交由中央黨部來處理。

國民黨中央黨部對花蓮縣議會正、副議長選舉，考量團結和諧與凝聚共識的厚望，做成開放競選的指示，會議應到18席議員，實到8名，另2名以書面方式委託出席投票，最後張正治議員獲全數出席者與委託出席者的支持，以10票通過。縣黨部則表示尊重投票結果，將建議推薦張正治參選議長，並送縣委員會核備並報請中央黨部核准。

此舉卻引起其他議員的反彈，紛紛表示不滿縣黨部不顧中央黨部的決議，在五合一選舉過後即介入操作，除了排除仍具黨員權利的5位新科黨籍議員，引發其他黨籍議員的質疑與不滿，縣黨部無視黨團成員意見，以假民主且不具效力的假投票，顯有為特定議員護航之嫌。

花蓮縣議會共選出33位議員，其中民進黨占3席，國民黨18席，另有5席遭停權但仍具國民黨籍身分的議員，此外，還有7席則是無黨籍，花蓮縣黨部在內部還未凝具共識下，貿然做出提名的決定，被指以民主之名，行專制護航之實，恐將引發茶壺內的風暴。